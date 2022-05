Festival Sanremo 2023, quando inizia? La date/ “Da martedì 7 a sabato 11 febbraio”

Amadeus durante la diretta del TG1 ha annunciato in esclusiva le date della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. A sorpresa il conduttore e direttore artistico in collegamento con il TG1 ha rivelato: “la 73esima edizione del Festival di Sanremo comincerà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio 2023”. Non solo, durante la giornata il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha diffuso anche il regolamento per partecipare a Sanremo giovani dando il via alla prossima edizione della kermesse canora. “Si è alzato il sipario sulla nuova edizione” – ha detto Ama che ha rivelato che dal 12 maggio sarà possibile inviare i brani dei ragazzi che intendono partecipare a Sanremo Giovani. Per parteciparvi il termino ultimo per la presentazione del brano è il 12 ottobre. ”

Gianluca Grignani vs bodyshaming e voci lite con Irama a Sanremo/ "Io gonfio? Caz*i loro, mi sono rotto!"

“La sera del 12 dicembre” ha precisato il conduttore “sapremo chi sono i primi tre che, come nell’ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big”.

Amadeus: “Sanremo 2023? Per me squadra che vince non si cambia”

Amadeus ha rivelato in anteprima assoluta le date della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 che si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 a Sanremo. Si tratta della quarta edizione condotta da Amadeus che, dopo il boom di ascolti di quest’anno, ha accettato l’invito e la proposta della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta di restare al timone della kermesse canora italiana per altre due edizioni. ” Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare” sono state le prime parole di Amadeus dopo un incontro con i vertici Rai.

Lorena Cesarini/ "Mi piacerebbe diventare mamma. Su Sanremo..."

“Mi hanno consigliato di mettere Amadeus sul cavallo della Rai. Per me squadra che vince non si cambia” aveva detto Fuortes nel corso della conferenza stampa finale di Sanremo 2022. Che dire previsioni mantenute visto che Ama ha accettato di condurre sia Sanremo 2023 che Sanremo 2024!

LEGGI ANCHE:

Amadeus condurrà Festival di Sanremo 2023 e 2024/ Lui: "Non vedo l'ora di iniziare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA