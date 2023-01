Sanremo 2023: cachet Amadeus, co-conduttrici e ospiti/ 800mila euro a Black Eyed Peas

Sanremo 2023, svelati i cachet di Amadeus e delle co-conduttrici: a quanto ammontano

Come ogni anno, il Festival di Sanremo 2023 si prepara ad arricchire di musica il panorama televisivo. Manca poco alla messa in onda della kermesse canora, che andrà in onda il 7 febbraio per cinque giorni. In molti sono interessati a conoscere il cachet che la Rai ha messo a disposizione per Amadeus, co-conduttrici, ospiti e cantanti.

Gino Paoli ospite al Festival di Sanremo 2023/ Amadeus: "Canterà sabato sera"

Come riportano le indiscrezioni sul web, il conduttore percepirà circa 70 mila euro a serata per un totale di 350 mila euro. Cifra piuttosto alta per Amadeus, che verrà affiancato da Gianni Morandi. Il cantante avrà un guadagno di 60 mila euro a serata, mentre quello della co-conduttrice Chiara Ferragni si attesta intorno ai 50 mila. L’influencer ha già annunciato che devolverà tale cifra in beneficenza. Per quanto riguarda le altre tre conduttrici Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini prenderanno 25 mila euro a serata.

Amadeus/ "Primo Festival di Sanremo? Ero in costume, ma mi dovetti collegare col Tg1"

Sanremo 2023, svelati i cachet di cantanti e superospiti

Il Festival di Sanremo 2023 ha dei cachet molto alti anche per i cantanti e i super-ospiti. Come riportano i rumor, i partecipanti alla kermesse canora potrebbero percepire circa 48 mila euro. Per il vincitore non ci sarà un premio in denaro ma la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2023.

Ma quanto è il cachet dei super-ospiti a Sanremo 2023? Per quanto riguardo questo aspetto, si parla di cifre davvero astronomiche. L’indiscrezione parla di 800 mila euro per gli ospiti internazionali The Black Eyed Peas, che si esibiranno circa 20 minuti. Altri ospiti saranno Achille Lauro, Fedez, Piero Pelù e tanti altri di cui non si conosce il guadagno ma che dovrebbe attenersi su numeri vertiginosi.

Marco Salvati: "Amadeus non mi parla più"/ "Mi ha tolto il 'segui' ovunque sui social dopo un post frainteso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA