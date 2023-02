Sanremo 2023, classifica sala stampa: LDA e Paola e Chiara fuori Top10/ Web insorge

Sanremo 2023, la classifica sala-stampa generale con LDA, Paola e Chiara e…

Sanremo 2023 é nel mezzo del cammino della sua corsa per il titolo della Canzone italiana e, intanto, fa discutere sui Big in gara, LDA e Paola e Chiara in primis. E il motivo é presto detto. Nelle ore che seguono alla seconda serata sanremese, la prima classifica parziale generale stilata dalla sala-stampa scatena tra le reazioni più disparate dei telespettatori attivi nel web. E non mancano le contestazioni critiche, che in particolare dissentono su alcune tra le posizioni assegnate ai 28 Big in corsa per il titolo della Canzone, tra cui in particolare il Big più giovane al debutto LDA con Se poi domani e la reunion del duo di sorelle Paola e Chiara.

La classifica generale della sala-stampa, che accorpa le posizioni dei Big partecipanti alla prima serata con i restanti partecipanti esibitisi alla seconda serata, nel dettaglio vede Marco Mengoni imporsi alla prima posizione. Questo, come indicato nel seguente ordine di arrivo che confluirà nella classifica finale per la decretazione del vincitore di Sanremo:

1 MARCO MENGONI

2 COLAPESCE DIMARTINO

3 MADAME

4 TANANAI

5 ELODIE

6 COMA COSE

7 LAZZA

8 GIORGIA

9 ROSA CHEMICAL

10 ULTIMO

11 LEO GASSMANN

12 MARA SATTEI

13 COLLAZIO

14 PAOLA & CHIARA

15 CUGINI DI CAMPAGNA

16 LEVANTE

17 MR.RAIN

18 ARTICOLO 31

19 GIANLUCA GRIGNANI

20 ARIETE

21 MODÀ

22 gIANMARIA

23 OLLY

24 LDA

25 WILL

26 ANNA OXA

27 SHARI

28 SETHU

Le reaction web alla prima classifica generale della sala-stampa di Sanremo 2023 (classifica parziale)

E oltre ai consensi, tra le annesse reaction che nel sentiment web dei telespettatori si registrano online, non mancano gli attacchi alla sala-stampa. Questo, rispetto alle posizioni di alcuni Big, tra i più amati dei 28 concorrenti di Sanremo 2023. “LDA e MODA‘ in fondo solo per pregiudizi, ma hanno cantato meglio di tutti quelli che stanno prima di loro e che non sanno cantare. Anche stasera sala stampa scandalosa!!!”, si legge tra i dissensi del web, sulla pagina Facebook del Festival di Sanremo.

E su LDA -la cui 24° posizione per la sala-stampa, ben al di sotto delle aspettative, manda ora il fandom in escandescenza- la polemica si infiamma rispetto al peso del pregiudizio. Questo, con gli haters che accusano il Big più giovane di essere raccomandato al Sanremo 2023, in quanto figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio. Di tutta replica, il cantante di Mon amour decide di fare il tifo sfegato per il figlio, lontano dai riflettori del Teatro Ariston della kermesse: al fenomeno pop LDA é destinata una sentita lettera da padre a figlio, che ora commuove il web.

E tra le contestazioni web più aggreganti, poi, emerge ancora: “D’accordo su Mengoni ma Mr. rain assolutamente no… deve stare tra i primi 3…ci sono canzoni veramente terribili prima di lui e da podio anche Rosa Chemical, è orecchiabile la sua canzone”. Poi c’é chi fa il tifo sfegatato per il duo Paola e Chiara, le salvatrici del Pop in quanto a iconicità, staging e musica che strizza l’occhio alle hit da dancefloor. Questo, tra gli internauti, che ritengono la quota rosa del Festival, con in particolare Elodie, troppo sottovalutata rispetto ai competitor dal sesso forte.

“Le REGINE Paola e Chiara così basse con

quel pezzo stupendo -si legge tra i commenti social sulla seconda serata di Sanremo 2023-, tra l’altro super iper coerente con la loro storia artistica e soprattutto dopo quella performance lí è veramente un insulto a qualsiasi cosa… nettamente le migliori di serata assieme a Madame”. E l’utente critico, poi, candida il duo di sister alla kermesse Eurovision Song contest 2023 nel suo commento aggregante, che mette d’accordo molti internauti: “All’Eurovision sarebbero praticamente perfette!”.











