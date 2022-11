Sanremo 2023, gli ex Amici fuori da Sanremo Giovani/ Chi sono gli eliminati Aisha..

Festival di Sanremo 2023, Amadeus preannuncia i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani: fuori gli ex Amici di Maria De Filippi

Mentre manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023, la cui messa in onda su RaiUno é prevista dal 7 all’11 febbraio 2022, Amadeus dà annuncio dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani. Tra le 42 candidature esaminate dalla commissione presieduta da Amadeus non sono confermati 3 ex volti di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Calma e Aisha di Amici 21 e Enula di Amici 20. Un particolare che in queste ore fa parecchio discutere, dal momento che molti, tra gli internauti, si chiedono come mai gli ex Amici non siano riusciti a confermarsi all’ultimo step delle selezioni adibite per il concorso di Sanremo 2023, Sanremo Giovani, nonostante il successo ottenuto dai diretti interessati in termini di consensi di critica e pubblico ad Amici di Maria De Filippi. Calma, Aisha e Enula erano tra i candidati con i rispettivi brani Sabato sera, Disco branda e Questa terra (che rumore fa). Evidentemente, l’accesso ad un talent e il seguito che se ne ricava non sono abbastanza a garantire la promozione al Festival di Sanremo, per un giovane artista che voglia prendere parte al contest di Sanremo Giovani. Tra i primi 8 finalisti del contest Sanremo giovani, intanto, figura un talento uscente dall’ultima edizione di X factor, Gianmaria.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia gli 8 finalisti Giovani/ La data della finalissima

Le reazioni web a esclusi e 8 finalisti di Sanremo Giovani

E le curiose nuove anticipazioni TV, tra le altre novità, vedono la data della finalissima di Sanremo Giovani fissata per il prossimo 16 dicembre 2022, quando l’appuntamento televisivo andrà in onda su Rai Uno e sarà condotto dal direttore artistico nonché conduttore del Festival, Amadeus.

Sanremo 2023, Alfa squalificato tra i Giovani: perché?/ "Piango per la rabbia.."

Tra le contestazioni web in corso, che riguardano le selezioni di Sanremo Giovani, inoltre, sono mosse via social quelle che vedono gli utenti social contestare non solo la mancata ammissione degli ex Amici ma anche la squalifica di Alfa. Quest’ultimo é stato automaticamente squalificato dal contest di Sanremo Giovani per il fatto di non potersi presentare alla audizione di Roma dell’ultima selezione, perché febbricitante. Alfa e i suoi sostenitori avrebbero voluto una seconda chance per il primo, ovvero quella di procrastinare la partecipazione alle audizioni capitoline ad un momento successivo, quando il giovane si sarebbe ripreso dallo status in malattia. “…E Alfa a casa con la febbre” , si legge in particolare, tra i messaggi social più aggreganti di contestazione via Instagram.

LEGGI ANCHE:

Fiorello spiazza con Gigi D'Alessio in tour/ "A Sanremo, io, te e tuo figlio LDA!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA