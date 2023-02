Sanremo 2023, streaming video Rai Play/ Diretta tv terza serata: dove seguirlo

Festival di Sanremo 2023, terza serata: diretta streaming in TV e su tutti i dispositivi mobili

Il Festival di Sanremo 2023 entra nel vivo con la terza serata condotta ancora una volta da Amadeus e Gianni Morandi. Al loro fianco questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, ci sarà Paola Egonu, la pallavolista italiana. I riflettori saranno puntati sulla musica e sulla gara tra i 28 big che questa sera si esibiranno tutti insieme per una lunga diretta che, salvo sorprese, dovrebbe concludersi intorno alle 2.00 di notte. Per chi volesse seguire la terza serata del Festival sono diverse le possibilità per seguire il grandissimo spettacolo di Sanremo in diretta streaming. La kermesse canora, infatti, sarà on demand tramite diversi supporti digitali e interattivi disponibili sia da smartphone che direttamente in TV.

Massimo Ranieri/ Il suo medley fa impazzire l'Ariston: la folla l'acclama dopo che...

Naturalmente la diretta della terza serata del Festival di Sanremo 2023 potrà essere seguire dalle ore 20.45 in prima serata su Rai1, ma anche tramite l’applicazione ufficiale Rai Play disponibile su tutti gli smartphone di ultima generazione, ma anche pc, tablet e smart tv.

Come seguire in Radio e sui social in diretta streaming la terza serata Festival di Sanremo 2023

Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico delle prime due serate del Festival di Sanremo 2023 che hanno visto Amadeus e Gianni Morandi accompagnati da Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, questa sera è il momento di Paola Egonu, campionessa di pallavolo che sarà chiamata ad un monologo. La diretta streaming della terza serata del Festival di Sanremo 2023 è disponibile anche per i milioni di italiani che vivono all’estero, essendo un evento trasmesso in mondovisione, tramite la piattaforma satellitare TivùSat disponibile per la riproduzione dei canali in alta definizione e 4K.

Abiti Sanremo 2023 terza serata: stilisti e vestiti/ Paola Egonu pronta a stupire in Armani

I nostri connazionali all’esterno potranno seguire la diretta della terza puntata di Sanremo 2023 anche tramite il sito ufficiale Rai. Da non dimenticare poi la possibilità di seguire il Festival tramite i canali social ufficiali della kermesse disponibili su Facebook (@festivaldisanremo), su Twitter e Instagram (@sanremorai).

LEGGI ANCHE:

Giorgia con "Parole dette male"/ Incanta Sanremo 2023, ma per ora è ottava in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA