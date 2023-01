Sanremo 2023: un ruolo per Checco Zalone, nel cast?/ La mossa di Amadeus

Sanremo 2023, Amadeus ingaggia Checco Zalone? Spunta l’indiscrezione

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, il quarto Festival condotto e diretto da Amadeus, che, per la rinnovata gara della canzone italiana, vuole al suo fianco Checco Zalone. Questa é l’anticipazione tv del momento, che si apprende tra le pagine del nuovo numero di Oggi magazine.

“AMADEUS TRASCINA DI NUOVO CHECCO ZALONE A SANREMO”, si legge tra le righe delle indiscrezioni che trapelano dalla fonte di gossip. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2023 -che fa rumore nel web in primis per il tanto atteso debutto sanremese di LDA, promosso tra i 28 Big ammessi alla gara- lavora giorno e notte, da tempo, per l’evento musicale dell’anno. E dopo aver dato annuncio, prima in una edizione speciale del Tg1 e poi alla puntata finale di Sanremo Giovani, dei nomi dei Big concorrenti del Festival, ora pensa alle trattative per l’ingaggio degli ospiti a Sanremo 2023. Tra questi si impone Checco Zalone.

Checco Zalone torna al Festival: tutte le curiosità

Il comico pugliese avrebbe inizialmente tentennato alla proposta di prendere parte al Festival come ospite, ma alla fine Amadeus potrebbe avere avuto la meglio, mettendo a segno un nuovo grande ingaggio. Questo, dopo la conferma dell’ospitata di Mahmood e Blanco prevista alla kermesse e annunciata a L’anno che verrà.

Amadeus, stando alla fonte, avrebbe convinto Checco Zalone a tornare a presenziare all’evento della Canzone italiana, come ospite. Questo, dopo la performance che il comico ha registrato a Sanremo 2022, che in finale ha decretato la vittoria di Mahmood e Blanco.

