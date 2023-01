LDA, il medley a L’anno che verrà manda il web in tilt/ “Mi spiace che…”

L’anno che verrà ospita LDA, che bissa l’apparizione TV sul palco

Era uno dei più attesi tra gli ospiti previsti a L’anno che verrà e sul palco dell’evento di benvenuto al 2023, e con la sua ospitata TV LDA ha superato ampiamente le aspettative generali dei fan. L’evento di fine anno 2022 e inizio nuovo anno 2023, condotto da Amadeus live da Perugia, ha visto Luca D’Alessio in arte LDA presentarsi sul palco all’incirca 35 minuti prima dello scoccare del nuovo anno 2023 e non solo. Perché anche dopo la fatidica mezzanotte, il cantautore nato a Roma e da sempre legato alla città di Napoli ha poi bissato la sua apparizione TV a L’anno che verrà, registrando il medley più lungo alla serata-evento. Nella prima parte della sua apparizione TV, LDA ha intonato totally live i singoli pubblicati nel corso della partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, Scusa, Sai, Quello che fa male, per poi fare rientro in scena, sul palco, con il singolo estivo Bandana e la versione spagnola del suo singolo di debutto pubblicata sempre la scorsa estate 2022 Lo que mas nos duele.

LDA arriva con l'amore, a L'anno che verrà/ Le stories sibilline

Un medley diviso a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio 2023, per LDA, che con la sua nuova apparizione TV, complice anche una breve intervista concessa a L’anno che verrà, ora manda il web in tilt. Folle di fan registrano una moltitudine di interazioni social online, dando pieno consenso da ore ai video e alle immagini della partecipazione a L’anno che verrà del Justin Bieber italiano.

L'anno che verrà 2023, LDA nel cast degli ospiti/ L'ex Amici passa da Mediaset a Rai?

“Il 2022? L’anno più bello della mia vita… Mi spiace quasi che stia per passare”, ha dichiarato LDA, non appena salito sul palco 35 minuti prima dello scoccare della mezzanotte. E il conduttore gli ha poi replicato: “Ma il 2023 non inizia male, in primis perché inizi con noi e poi a febbraio ti attende un evento importante (#Sanremo2023…)”. “Non vedo l’ora (…)”, si dice quindi entusiasta del debutto che lo attende a Sanremo 2023, LDA.

L’augurio social di LDA

Nel frattempo, all’alba del Capodanno 2023, LDA ha destinato ai fan e non, tra le Instagram stories, un augurio social: ” Spero che sia per voi tutti un anno incredibile, speciale… auguro tante cose bellissime. Scusate se non ho fatto gli auguri prima, ho avuto il telefono spento tutta la sera. Vi mando un bacione e vi voglio tanto bene a tutti”.

