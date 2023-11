Sanremo 2024, chi sono i 49 concorrenti?/Tra gli ex Amici “grande assente” LDA, Alex Wyse e Tancredi promossi

Amici, gli ex competitor Alex Wyse e Tancredi sognano il debutto Big a Sanremo 2024

Sale l’attesa per la rinnovata gara Big del Festival della Canzone, prevista a Sanremo 2024, per il cui girone Sanremo Giovani sono in corsa tra ex Amici Alex Wyse e Tancredi e LDA é il “grande assente”.

La kermesse della musica italiana é attesa all’edizione di Sanremo 2024 nel periodo compreso tra il 6 e il 10 febbraio 2024, sotto la conduzione e direzione artistica di Amadeus. E tra i competitor della gara Big,in corsa per il titolo di canzone al Festival di Sanremo 2024, é incluso il girone di Sanremo Giovani la cui lista di partecipanti candidati possibili Big prevede 49 proposte musicali, incluse le formazioni di gruppo oltre ai solisti tra i cantanti, rappresentanti delle canzoni.

Le proposte in questione sono scelte da una Commissione Musicale, presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis . Si tratta di un gruppo di 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

E tra queste solo 8 proposte sono da definirsi allo step definitivo della selezione delle candidature per il contest di Sanremo Giovani 2023, la cui finale andrà in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il prossimo 13 dicembre. A questi 8 artisti vincitori di Sanremo Giovani si aggiungeranno le 4 proposte provenienti da Area Sanremo, tra i selezionati a fine novembre. Sarà la Commissione musicale Rai a occuparsi della selezione.

Solamente i primi 3, in base al regolamento, accederanno nella veste di Big alla 74a edizione del Festival della Canzone Italiana.

TRA I PARTECIPANTI DI SANREMO GIOVANI, habemus i Santi Francesi, un duo musicale di Torino che ha vinto la sedicesima stagione di X Factor. Si presenta con il brano Occhi tristi (per la Major Sony Music). Si aggiunge Clara, il cui nome completo è Clara Soccini, proveniente da Varese nonché il personaggio di Crazy J nella serie Mare Fuori e canterà Boulevard (Warner Music). Beatrice Quinta, di Palermo, anche lei concorrente di X Factor, si propone con la canzone Alleluia (Sony Music), mentre il milanese Tancredi, già concorrente di Amici 20 e protagonista di Faccio da me, canzone in duetto con Rettore, si presenta con Perle (per la casa discografica Warner Music). C’è poi Vale Lp, di Napoli, che si propone con il brano Stronza (Sugar), il gruppo fiorentino bnkr44, in audizione con Effetti speciali (Puro Srl), e Alex Wyse, giovane cantautore di Como, tra i concorrenti di Amici 21, che conta oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e si presenta con il brano La mia canzone per te (A1 Entertainment).

Anche la milanese Cara, nome d’arte di Anna Cacopardo, è molto nota: nel 2020 è diventata assai conosciuta grazie al brano Le feste di Pablo, ripubblicato con la collaborazione di Fedez. Cara ha ottenuto il disco d’oro e oltre 13 milioni di streaming su Spotify Italia. Giunge alle nuove audizioni con la canzone Giulia (Raydada). E, ancora, il rapper Leon Faun, apparso nel 2016 nel film di Cosimo Alemà intitolato Zeta – Una storia hip-hop, che canta il brano Anima (Universal Music).

LDA “grande assente” a Sanremo 2024

“Grande assente“, non pervenuto tra i concorrenti in lizza per un posto nel girone di Big di Sanremo 2024, é preannunciato invece LDA, che in un’intervista a imusicfun anticipa il suo no alla candidatura ad un ritorno al Festival per il secondo anno di fila, unitamente alla lontananza dallo studio di Amici 23. Dopo il debutto festivaliero al traguardo di “Big più giovane” a Sanremo 2023, in seguito alla fama raggiunta all’esordio TV in musica al talent show Amici 21 di Maria De Filippi. In due edizioni contigue che seguono ad Amici 21, LDA non fa re-entry al talent show e il web si interroga continuamente sul motivo, in una polemica. Da una parte gli utenti tacciano il figlio d’arte di nutrire risentimento verso Amici, per l’eliminazione subita ad un passo dalla finale, alle semifinali, per il volere dei tre giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, tanto da non voler presenziare al talent, in nessun ruolo, in primis come ospite. Dall’altra c’é la compagine web che accusa Amici 23 di escludere LDA da ogni ruolo previsto, anche come giudice delle gare tra i talenti, preferendo a lui tra gli altri ex Amici, da Amici 22, Angelina Mango, super quotata al totonomi delle papabili entrare dirette al debutto festivaliero tra i Big di Sanremo 2024.

Di seguito, gli artisti ammessi al contest di Sanremo Giovani:

Alex Wyse

Assurditè

Asteria

Beatrice Quinta

bnkr44

Caleydo

Cara

Ceneri

Chakra

chiamamifaro

chiEdo

Clara

Collettivo

Commodo

Diego Lazzari

Erresolo

Ethan

Extrasistoli

Germo67

Grenbaud

Greta

Guall

Ilan

Jacopo Sol

Jeson

Kaze

La Base

Leon Faun

Lor3n

Mameli

Maracuja

Margherita Principi

Marmo

MonnaElisa

Mose

Nahaze

Nashley

NDG

Pheelow

Rakele

Rizzo

Santi Francesi

Senza Cuore

Simone Panetti

Speakeasy

Tancredi

Thoé

Tuma

Vale LP











