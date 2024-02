Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Angelina Mango spopolano su TikTok/ La Top5 dei trend per la musica!

Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Angelina Mango debuttano tra i new-trend su TikTok

Geolier, Annalisa e Angelina Mango si impongono tra le prime tre tendenze musicali all’attivo su TikTok, tra i 30 artisti Big in corsa al Festival di Sanremo 2024. O almeno questo é quanto si profila all’annuncio della rinnovata Hot50 Italia, in un post condiviso dalla pagina Instagram ufficiale di TikTok, che in particolare rende di dominio pubblico la Top5 delle prime cinque tendenze per la musica sul popolare re dei social cinese.

I cinque tappeti musicali in forte espansione, tra gli usi a corredo dei video realizzati da content e digital creator nel web, sono provenienti dal Festival di Sanremo 2024 e tra questi i primi tre classificati su TikTok sono Geolier, Annalisa e la vincitrice della kermesse Angelina Mango. La rinnovata Top5 dei trend su TikTok, aggiornata al 23 febbraio 2024, vede classificarsi al primo posto Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te”, il secondo classificato al Festival, seguito al secondo posto da Annalisa con “Sinceramente”, terza classificata Big alla finale di Sanremo. E l’ultimo posto sul podio di TikTok spetta alla vincitrice della kermesse sanremese, Angelina Mango con La noia, che é al contempo la nuova #1 tra le canzoni più trasmesse nelle radio nella classifica settimanale Earone Airplay 2024 aggiornata alla medesima data di venerdì scorso.

Fuori dalla Top5 di TikTok…

In quarta posizione, quindi, fuori dalla Top3 dei nuovi trend su TikTok, habemus poi inaspettatamente “Ma non tutta la vita” dei very Big della Canzone a Sanremo 2024, Ricchi e poveri. E in chiusura della Big 5 list di TikTok habemus poi la quinta proposta classificata, rappresentata dall’altra star veterana nella storia della Canzone italiana, Loredana Berté e “Pazza”. Insomma, a prima firma Il sussidiario.net va sottolineato il dato importante che vede i trend su TikTok per i due-quinti rappresentati dalla generazione Boomer, sulla piattaforma social cinese perlopiù popolata da giovanissimi artisti e fruitori di musica nonché le nuove generazioni.











