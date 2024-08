Biglietti Oasis 2025, prezzi folli: scoppia la rabbia dei fan

La notizia della reunion ha fatto scattare la corsa ai biglietti Oasis per i concerti del 2025, la celebre formazione musicale composta dai Fratelli Gallagher e amatissima in tutto il mondo ha fatto letteralmente esplodere il web con la notizia della messa in vendita dei ticket per gli eventi già annunciati il prossimo anno, peccato che la vendita, come facilmente prevedibile, si è trasformata in carne per i bagarini, che non attendevano altro, come riportato da Il Fatto quotidiano e Fanpage, che hanno ricostruito la vicenda: “D’altronde con milione di biglietti disponibili a fronte di una domanda di circa 40 milioni c’era da aspettarsi che le cose potessero andare così. E sul secondary ticketing ci sono già i primi biglietti rivenduti a prezzi impressionanti: su Viagogo si va dai 500 ai 3500 euro, scrive Fanpage, per Cardiff, fino a 3000 euro per Londra e Manchester fino a 7000″.

Per i biglietti Oasis 2025 dunque era lecito attendersi un fenomeno simile, e i prezzi intanto stanno raggiungendo picchi sempre più vertiginosi sul web, con i vari portali nei quali sono messi in vendita i ticket intasati di accessi e richieste, mentre le rivendite stanno toccando vertici davvero impressionanti.

Biglietti Oasis 2025, file interminabili e finale thrilling: cosa è accaduto

Tanti fortunati sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti Oasis 2025 a prezzi come 500 euro, tanti altri si sono ritrovati invece a fare i conti con un’attesa interminabile, infinita e che si è poi conclusa con un nulla di fatto. Riassunto, tanti fan degli Oasis sono rimasti a mani vuote anche dopo attese di tre ore e si sono affidati alla speranza di poter comprare i ticket da qualche rivenditore che nel frattempo ha messo in vendita i biglietti a cifre esorbitanti.

Un fenomeno che non era difficile da prevedere e la vendita dei biglietti Oasis 2025 di oggi sabato 31 agosto si è trasformata in un evento di risonanza mondiale per tutte le date annunciate del tour in partenza nel Regno Unito nei prossimi mesi.