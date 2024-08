Sanremo 2025: rumors sulla presenza di Malgioglio

La macchina del Festival di Sanremo è ufficialmente partita in vista dell’edizione 2025 che vedrà il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Carlo Conti che ha accettato di raccogliere la pesante eredità di Amadeus che, con gli ultimi cinque Festival, non solo ha sbancato gli ascolti, ma ha riavvicinato anche i giovani alla kermesse musicale grazie alla presenza dei cantanti più amati dalla generazione Z tra quelli in gara. Conti ha confermato che seguirà la linea dettata da Amadeus provando, però, a portare la proprio personalità al Festival.

Il conduttore toscano, naturalmente, non sarà da solo ma avrà accanto una serie di compagni per tutte e cinque le serate. Squadra che sarà sicuramente composta da donne e uomini scelti tra i nomi più amati dai telespettatori e tra questi spunta anche il nome di Cristiano Malgioglio.

L’indiscrezione su Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio, a settembre, tornerà nella giuria di Tale e Quale show 2024 ma a febbraio 2025, il famoso paroliere, dovrebbe sbarcare anche a Sanremo come svela Alberto Dandolo nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Oggi.

“Non tutti però sanno che Malgioglio sarà con alte probabilità uno dei protagonisti del Festival di Carlo Conti…”, scrive Dandolo – “Presto Carlo Conti comunicherà in quale ruolo vedremo Malgioglio: cantante in gara, super ospite o ‘primadonna’?”, aggiunge ancora il giornalista. Sarà, dunque, la curiosità non solo sui cantanti che parteciperanno a Sanremo 2025 ma anche sul presunto ruolo di Malgioglio.