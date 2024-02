Sanremo 2024, Geolier in pole e Mahmood supera Annalisa tra i trend per la musica/ La classifica YouTube

Sanremo 2024, Geolier si classifica primo tra le tendenze per la musica: la classifica Youtube Italy!

Geolier, Mahmood e Annalisa dominano la classifica delle tendenze per la musica all’attivo su YouTube Italia, dopo il debutto a Sanremo 2024!

Ebbene sí, Geolier registra tra gli altri traguardi festivalieri anche il picco più alto di plays sulla piattaforma di visualizzazioni per i video musicali di YouTube Italy, con il video ufficiale di “I’ p’ me, tu p’ te”, nel dopo-Festival della canzone italiana giunto all’edizione di Sanremo 2024. Coi dati alla mano raccolti in data odierna 21 febbraio 2024, relativamente ai plays su YouTube Italy dei video musicali entrati tra le tendenze per la musica, Geolier é primo classificato quotato ad oltre 12 milioni di visualizzazioni con il video di “I’ p’ me, tu p’ te”. Si tratta della proposta giunta al secondo posto alla finale del Festival di Sanremo, alle spalle di La noia di Angelina Mango.

Annalisa si posiziona sul podio delle tendenze per la musica su YouTube Italia

Alle spalle del rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di origine, Secondigliano di Napoli, si classifica tra le tendenze per la musica, poi, Mahmood, con il video musicale di Tuta Gold, altra proposta sanremese che, però, non si é classificata tra i Big 5 alla finale di Sanremo 2024. Tra le tendenze per la musica, per il volume di visualizzazioni dei video musicali più influenti del momento, habemus poi sul podio la terza classificata su YouTube Italia così come alla finale di Sanremo 2024, Annalisa e la sua canzone festivaliera “Sinceramente”.

Sul podio dei trend musicali su YouTube Italia, quindi, non perviene la proposta musicale rivelatasi vincitrice al Festival della Canzone italiana all’edizione di Sanremo 2024, quella a primafirma dell’ex Amici 22 di Maria De Filippi e figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Angelina Mango, e la canzone dal titolo “La noia”.











