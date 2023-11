Sanremo 2024: Giorgia ingaggiata tra i co-conduttori con Fiorello/ L’annuncio di Amadeus

Sanremo 2024, Amadeus supera il ruolo della “valletta”: i co-conduttori del Festival

In occasione di una edizione speciale del Tg1, Amadeus aggiunge tra gli spoiler di Sanremo 2024 i nomi della rosa dei co-conduttori, tra cui Giorgia. Ebbene sí, contro ogni anticipazione che vedeva al fianco della conduzione del numero uno, direttore artistico e conduttore al Festival della Canzone Amadeus, le sole presenze femminili, il ruolo di “valletta” viene superato all’edizione della kermesse in arrivo. La gara per il titolo della Canzone italiana, prevista dal 6 al 10 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Rai vede, infatti, ingaggiati nella rosa dei co-conduttori non solo volti femminili, come una tra le voci più apprezzate della musica italiana, Giorgia, ma anche volti e icone maschili. Come il vincitore del Festival di Sanremo 2023 scorso con il brano Due vite, Marco Mengoni.

É parte integrante della grande e inaspettata anticipazione che segna la storia del Festival della Canzone e giunge nella edizione del Tg1 delle ore 20:00 circa, in onda il 29 novembre 2023 in chiaro tv su RaiUno e in streaming sul sito online di Raiplay.

Stando a quanto preannuncia Amadeus per l’occasione dello spoiler sanremese, dopo le voci in circolo nel web che attenzionano Angelina Mango, Geolier e Il volo tra i principali artisti candidati al titolo di partecipanti nella gara Big, Marco Mengoni é il co-conduttore alla prima serata del Festival. A seguire, nella seconda serata festivaliera, vi é la mention di Giorgia.

Tra gli spoiler di Sanremo 2024…

La terza serata é la volta della co-conduzione della comica mora, Teresa Mannino. La quarta serata tocca alla maestra di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi sulle reti competitor Mediaset, Lorella Cuccarini. La quinta e ultima serata di Sanremo 2024 prevede invece la reunion del duo di conduttori storici, ossia Amadeus e la co-conduzione di Fiorello.

Uno spoiler che fa ora rumore nel web e che nei social suggella un tripudio di interazioni di consenso e esultanza degli internauti, tra le perle di gossip più virali del momento e che preannunciano scoppiettante Sanremo 2024. Questo, sulla scia della grande richiesta dell’occhio pubblico nel web, che avanza il ritorno al Festival dopo il debutto sanremese come Big più giovane a Sanremo 2023, di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, intanto, torna in TV in occasione della nuova puntata di Boomerissima, diventando virale via social.

