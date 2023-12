Sanremo 2024, Michele Bravi escluso dalla gara Big/ La reazione é virale!

Sanremo 2024, Michele Bravi si candida per la partecipazione alla gara dei Big: il post della verità

Dopo l’annuncio dei co-conduttori sanremesi, tra cui Lorella Cuccarini di Amici 23, Amadeus rende noti i 27 Big ammessi alla gara di Sanremo 2024, e tra questi non figura Michele Bravi. Nelle ore segnate dalla rivelazione della rosa dei concorrenti ammessi alla gara Big del Festival della Canzone italiana, previsto nel nuovo anno 2024 dal 6 al 10 febbraio 2024 e in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay, dal suo canto Michele Bravi registra la pronta reaction alla mancata promozione all’upgrade di concorrente sanremese.

Sanremo 2024: gli ex Amici Angelina Mango, Irama, Emma Marrone, The Kolors ammessi tra i Big/ L'annuncio!

A confermare la sua candidatura sanremese e l’annessa bocciatura é il collegamento in chiaro tv su RaiUno del cantautore, dove Michele Bravi si sarebbe auspicato per lui la conferma di un ritorno alla gara per il titolo di Canzone italiana. Per il concorrente storico di XFactor 2013, tuttavia, non é arrivata la mention da parte del numero uno, direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus che tra i 27 Big non ha menzionato Michele Bravi, e l’artista -tra i bocciati- ha sfogato la sua delusione in un video pubblicato su TikTok.

CANTANTI SANREMO 2024: CHI SONO BIG IN GARA/ Lista nomi: Annalisa, Ghali, Amoroso, Negramaro, Volo, Bertè e…

La reaction alla bocciatura

A corredo del video di manifestazione della delusione festivaliera, relativamente alla impossibilità di prendere parte alla gara di Sanremo 2024, quindi, Michele Bravi ha rilasciato il messaggio scritto testualmente: “POV: Sei un uomo forte e niente ti può scalfire”. Nel filmato si lascia immortalare con la testa appoggiata sulla spalla di un’amica, l’ex XFactor, mentre è davanti allo schermo della tv, sintonizzato sulla messa in onda dell’annuncio dei 27 Big di Sanremo. “Ragazzi non ci vedremo a Sanremo”, fa poi sapere Michele Bravi nella caption del post sul re dei social cinese.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo/ Parole inaspettate: pace fatta tra i due?

Il video caricato su TikTok dal cantante che é ora virale nel web, intanto, segna un tripudio di interazioni, tra like, commenti e condivisioni da parte degli internauti, molti dei quali si dicono fortemente dispiaciuti della bocciatura di Michele Bravi rispetto alla preannunciata candidatura sanremese dell’ex XFactor.











© RIPRODUZIONE RISERVATA