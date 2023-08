Sanremo 2024, Noemi nel cast dei concorrenti Big?/ L’appello della cantante ad Amadeus

Noemi si svela: tra i nuovi progetti in cantiere, non si esclude Sanremo 2024!

Noemi si prepara per un grande ritorno sulle scene musicali e, tra i progetti in cantiere per lei, non si esclude un ritorno al Festival della Canzone, in vista di Sanremo 2024. L’artista italiana dalla fulva chioma si racconta tra le pagine di Il mattino, in un’intervista in cui lei annuncia i preparativi per un nuovo album, il cui rilascio é previsto entro la fine del 2024.

“Sarò in studio entro la fine dell’anno per preparare il disco che uscirà nel 2024…”, fa sapere tra le curiose dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate, in replica ai quesiti del giornale. Tra le altre dichiarazioni, poi, Noemi lancia indirettamente un appello ad Amadeus, vantando nel curricula la partecipazione a ben sette edizioni del Festival della Canzone. Incalzata sulla possibilità che possa prendere parte alla nuova edizione della gara festivaliera, Sanremo 2024, Noemi lascia intendere che parteciperebbe volentieri, ancora una volta, alla kermesse: “Se Amadeus mi vuole, ci torno…”.

In previsione di un. ottavo ingaggio sanremese, che le consentirebbe di gareggiare tra i Big della Canzone, da parte di Noemi c’é la consapevolezza di dover impiegare le sue energie e il suo tempo al meglio per la realizzazione di un’opera che possa essere all’altezza delle aspettative generali sul ritorno sanremese: “Ci vorrà qualcosa di super per convincerlo: mai dire mai, comunque…”.

Insomma, la fascinosa artista 41enne non nega, comunque, la possibilità che lei possa volersi candidare per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, diretto e condotto da Amadeus. Negli ultimi giorni, intanto, All music Italia ha redatto una top-list dei papabili concorrenti Big, i quali potrebbero prendere parte proprio al futuro Festival di Sanremo 2024. E tra questi, la scommessa della fonte indica una rossa fitta di nomi di talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi, tra cui la cantautrice lucana e figlia d’arte Angelina Mango…

