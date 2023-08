Sanremo 2024, nuove “strategie” in arrivo?/ Amadeus e Fiorello si incontrano in vacanza e…

Amadeus e Fiorello al lavoro sul Festival? Ecco cosa è successo

Amadeus e Fiorello hanno costruito negli anni una profonda amicizia, nonché un solido rapporto lavorativo. Per il direttore artistico, la prossima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima in veste di presentatore. Le idee per la kermesse sonora sono tante e sembra che la “coppia televisiva” stia elaborando delle novità.

In effetti, il settimanale Oggi ha pizzicato il conduttore e lo showman in vacanza in Sardegna, insieme alle loro mogli: Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Durante le pause dal sole e dalle acque cristalline, i due volti televisivi sembrano proprio mettere a punto una “strategia” per il Festival. Non c’è ancora modo di conoscere tutte le sorprese che hanno in mente, ma ulteriori dettagli potrebbero rivelare qualcosa in seguito. Ciò che è certo, è che il direttore artistico premerà per avere al suo fianco l’amico Fiorello.

Il giudice di X-Factor si è dichiarato contrario alla scelta di Amadeus come direttore artistico di Sanremo, in diverse occasioni. Ai microfoni del Corriere della Sera, l’artista ha definito dannoso l’operato del conduttore in ambito musicale: “Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni” esordisce.

“Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo , ma restiamo tutti zitti” afferma Morgan. Poi aggiunge un pensiero sulla musica leggera: “In pratica la musica leggera si può tradurre in voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali, quindi ne imita la patina, l’esteriorità, ma non certo l’essenza artistica. Morgan passa poi a definire il pop ( la musica moderna più alta che ci sia. E’ la musica che sperimenta, che inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione Non è una cazzata, la musica leggera è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c’è)“.

