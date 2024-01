Sanremo 2024, precauzioni anti-Covid/ “Test a chi ha sintomi respiratori per evitare focolai”

Sanremo 2024: le regole per scongiurare il pericolo covid

Manca pochissimo per l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e tutto è pronto per regalare cinque serate ricche di musica e di emozioni al pubblico di Raiuno. Per evitare ogni pericolo e scongiurare qualsiasi contagio da covid, il medico del Festival svela le precauzioni adottate per proteggere tutti coloro che lavorano al Festival, da cantanti in gara ai tecnici. Giorgio Ardizzone, medico del Festival di Sanremo e direttore Sc Emergenza-urgenza dell’Asl 1 Imperiese, all’AdnKronos, spiega:

“Se c’è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo“, le parole del medico. Nessun paletto al Teatro Ariston dove il Festival si svolgerà regolarmente, ma la precauzione resta al primo posto per proteggere la salute di tutti.

Sanremo 2024: precauzione anti-covid al Festival

“Se c’è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo. Come è normale che sia, per evitare, anche fosse una sindrome influenzale, che continuando a lavorare a stretto contatto con i colleghi possa magari causare una piccola epidemia”, spiega il medico.

Il dottor Ardizzone, inoltre, sottolinea che la precauzione è necessaria “ma certamente nulla di paragonabile agli anni in cui la situazione del Paese e soprattutto degli ospedali era drammatica”.











