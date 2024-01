Sanremo 2024, Sangiovanni furioso: “Siete la feccia della società…”/ La replica agli haters!

Sanremo 2024, Sangiovanni é nel mirino del web: c’entra la gara cover

É un Sangiovanni furioso il protagonista della nuova querelle che vede l’ex Amici 20 replicare piccato agli haters, che gli si riversano contro nell’attesa per il Festival di Sanremo 2024. Quando ormai manca sempre meno al via al Festival della Canzone italiana, tra i 30 Big in corsa alla gara sanremese Sangiovanni risponde online alle contestazioni di chi, in particolare tra i fan di Giulia Stabile, non vedrebbero di buon occhio la presenza di Aitana nel duetto che lui ha in serbo per la gara nella gara di Sanremo 2024, quella della serata dedicata alle cover.

Per l’occasione cover, Sangiovanni schiera Farfalle/Mariposa, ovvero la versione spanish del suo vecchio singolo sanremese -Farfalle- inciso con l’iberica popstar Aitana, che non é di certo ben vista dal joint fandom del cantautore e Giulia Stabile, di cui lui si innamorava ai tempi dell’esordio TV in musica nella partecipazione al talent show Amici 20 di Maria De Filippi. Aitana é additata come la possibile causa della fine tra Sangiovanni e Giulia Stabile, che oggi é ballerina professionista nel corpo di ballo all’edizione corrente di Amici 23 di Maria De Filippi. E non si lesinano critiche e attacchi al veleno da parte degli internauti haters di Sangiovanni nel web contro la coppia sanremese, perlopiù dai fan devoti della ballerina Giulia Stabile.

Ma Sangiovanni non riesce a non rispondere al j’accuse di tradimento del web, che coinvolge anche la partner spagnola, in vista del debutto a Sanremo 2024.

La replica piccata al j’accuse: esplode la polemica online

“Ma come c4zz0 state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente?- replica agli attacchi che riceve con la spagnola, Sangiovanni, in un intervento social di risposta agli haters-.Vivete nella vostra tana con quel telefonino di m3rda a sparare c4zzate sulla gente senza sapere un c4zz0. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra. Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta m3rda a giudicare quella degli altri”.

E la replica prosegue ancora:“Vi fate mille like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata! Siete fottut4mente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Frustrati siete e basta. Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a f4ncul0. Se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore”.

E ai fan, che ignari della querelle con gli haters gli chiedono spiegazioni dello sfogo social, il Big di Sanremo 2024, Sangiovanni, fa sapere di essere in guerra contro la piaga dell’odio social e sociale: “Niente di preciso! Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. volevo incentivare a fare del bene. Perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio”.

Nel frattempo, per la quota ex Amici 22 Angelina Mango é la papabile vincitrice di Sanremo 2024…











