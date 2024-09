Corrono già i rumor per l’attesissimo Festival di Sanremo 2025. Come sappiamo, alla guida dell’evento è stato eletto Carlo Conti, che sostituirà Amadeus dopo anni di conduzione. Pare che i preparativi siano già in atto, e che il nuovo conduttore stia facendo di tutto per portare di nuovo sul palco dell’Ariston il mitico duo composto da Al Bano e Romina Power. La coppia musicale (e prima anche nella vita) si era classificata al primo posto a Sanremo 1984, con la canzone “Ci sarà”. Dopo un lungo periodo di inattività, oggi Carlo Conti vorrebbe rivederli nel suo Sanremo 2025, poco più di quarant’anni dopo.

Anche se mancano ancora alcuni mesi per dare il via al Festival di Sanremo 2025, in questo periodo gli autori e la produzione stanno già lavorando per definire tutto nei minimi dettagli. Carlo Conti, direttore artistico oltre che conduttore, si occuperà anche di scegliere chi saranno i big in gara, un compito difficilissimo che richiede molto impegno per scegliere i concorrenti migliori e possibili vincitori del Festival di Sanremo 2025. Ora che la macchina per la kermesse si è già messa in movimento, spuntano i primi nomi e tra questi si parla di Al Bano e Romina Power.

Sanremo 2025, parla Alberto Dandolo: “Carlo Conti vuole fare il colpaccio”

Gli italiani li amano da sempre grazie al loro carisma e al loro incredibile talento. Del resto, hanno coinvolto il pubblico anche per via della loro storia d’amore e per la clamorosa separazione. Ad oggi i due sono in buoni rapporti e spesso nel corso degli anni hanno collaborato portando in giro per il mondo i brani di maggior successo, come la storica “Felicità”. I big in gara verranno svelati solo tra un mese, ma sui social corre una lista di nomi che convince gli appassionati di musica. Spunta anche quello di Tiziano Ferro, amatissimo dal pubblico sin dagli inizi della sua carriera.

Alberto Dandolo di Oggi ha dichiarato di recente che Carlo Conti starebbe facendo di tutto per ingaggiare Romina Power e Al Bano a Sanremo 2025 dopo tanti anni per fare “il colpaccio”. Dopotutto ogni direttore artistico si mette in moto ogni anno per risultare indimenticabile e segnare la memoria degli spettatori. Al Bano e Romina accetteranno di partecipare al Festival di Sanremo 2025? Forse questa sarà la volta buona per tornare a cantare insieme al loro amato pubblico.