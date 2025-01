Cosa sarebbe il Festival senza polemiche? Anche Sanremo 2025 è partito forte perché nelle ultime ore ne è scoppiata una che ha visto coinvolta la cantante Giorgia, tra l’altro una delle favorite alla vittoria finale insieme a pochi altri. Ma questa polemica da cosa è sorta? Dal fatto che anche quest’anno uno degli sponsor della manifestazione sarà Tim. E negli ultimi tempi chi è la testimonial? Proprio Giorgia.

Apriti cielo, la polemica sulla celebre cantante testimonial di Tim, e allo stesso tempo cantante di Sanremo, ha fatto storcere il naso ai più, ma il conduttore e direttore artistico nella figura di Carlo Conti ha messo a tacere tutto quanto facendo capire che non c’è alcun tipo di conflitto di interesse.

Sanremo 2025: Carlo Conti spegne le polemiche su Giorgia

Non c’è conflitto di interesse tra Giorgia e Tim e a spiegarlo ci ha pensato Carlo Conti spiegando che il contratto tra lei e l’operatore telefonico è terminato il 15 gennaio. Inoltre quando ha scelto le canzoni Rai Pubblicità non aveva ancora avuto modo di chiudere i contratti quindi “non sapevamo se Tim sarebbe rientrato un’altra volta al Festival”, ha fatto sapere sempre il conduttore fiorentino. Quindi una polemica è stata spenta, ma chissà quante attendono al varco il Festival che si è sempre nutrito di tutto ciò, oltre che di musica. Gli occhi di tutti, poi, sono puntati su Fedez e Tony Effe, protagonisti di una serie di dissing lo scorso anno, che quasi sicuramente finiranno per incrociarci nel dietro le quinte del Teatro Ariston.

Intanto Giorgia porterà sul palco di Sanremo 2025 il brano inedito La cura per me che è stato ascoltato in anticipo da alcuni giornalisti e applaudito. Molti sono d’accordo sulla sua grande voce e sulla interpretazione. Promosse le parole di Blanco, che è uno degli autori del pezzo, e se il pezzo portato l’anno scorso non è stato apprezzato fino in fondo, questo sembra molto più intimista e a fuoco. Chissà che non riesca davvero a stupire finendo sul podio. Le variabili sul tavolo, però, sono tante e non si possono mai fare i conti senza l’oste. In questo caso il pubblico che con il televoto potrebbe sempre stupire (in positivo così come in negativo). Gli ascolti in anteprima dei brani del Festival.

