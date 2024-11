Sanremo Giovani 2024: anticipazioni e diretta puntata 12 novembre

Tutto pronto per l’inizio di Sanremo Giovani 2024 che porterà al Festival di Sanremo 2025 i 4 artisti in gara tra le Nuove Proposte scelti tra i 24 cantanti che, a partire da oggi, martedì 12 novembre, si sfidano sperando di conquistare un posto nella finalissima del prossimo 18 dicembre. Al timone di Sanremo Giovani 2024 ci sarà Alessandro Cattelan a cui spetta il compito di annunciare i cantanti in gara, le loro canzoni, ma anche di raccogliere le loro emozioni. Selezionati da una commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, i 24 artisti, divisi in 4 gruppi da sei, si sfidano in quattro serate, in onda nella seconda serata di Raidue.

Chi è Tancredi a Sanremo Giovani 2024 con "Standing Ovation"/ Alle spalle Amici: gossip sulla fidanzata

Nel corso della prima puntata in onda oggi, sono sei i concorrenti che si esibiranno e che proveranno a strappare il biglietto per la finalissima. Al termine della puntata di oggi, tuttavia, solo tre concorrenti passeranno alla fase successiva mentre gli altri tre saranno eliminati.

Sanremo Giovani 2024: come funziona la gara e chi sono i concorrenti di oggi

I sei cantanti protagonisti della prima serata di Sanremo Giovani 2024 si esibiscono in sfida a due, decide dalla commissione insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo. I tre cantanti vincitori della serata di oggi, insieme ad altri 9 vincitori che saranno decisi nelle successive tre serate, si affronteranno nella semifinale di martedì 10 dicembre. Il 18 dicembre, invece, ci sarà la finalissima che avrà la co-conduzione di Carlo Conti e che sarà trasmessa in diretta dal Casinò di Sanremo. Durante la finalissima a 6, solo 4 riusciranno ad arrivare tra le Nuove proposte in gara al Festival di Sanremo 2025.

Testo Amarsi per lavoro, canzone Mazzariello/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

Questa sera, dunque, si esibiranno Angie, Mazzariello, Tancredi, Mew, Sidy, Synvergy: chi, tra i sei, sarà eliminato? E chi, invece, riuscirà ad accedere alla semifinale di Sanremo Giovani 2024?

Come vedere in diretta streaming Sanremo Giovani 2024

La prima serata di Sanremo Giovani 2024 va in onda oggi, martedì 12 novembre, alle ore 22:45, subito dopo il match delle Nitto ATP Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Con Raiplay, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo. Sempre su Raiplay, inoltre, è possibile rivedere le esibizioni dei cantanti e ascoltare le loro emozioni.

Testo ‘Oh my god’, canzone Mew/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)