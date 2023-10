Sanremo Giovani 2024/ Chi sono i cantanti ammessi: Amadeus chiama nel cast anche ex Amici e X Factor

Sanremo Giovani 2024, Amadeus fa boom di richieste per la nuova edizione

Amadeus fa il boom di richieste per Sanremo Giovani 2024, che regalerà il pass a tre nuove promesse musicali per la gara del teatro Ariston, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024. Fervono i preparativi per la nuova edizione, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus, che ha ricevuto un numero elevatissimo di candidature da parte dei cantanti. Come riportato dal sito ufficiale della Rai, sono state in totale 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 sono invece arrivate dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) mentre altre 155 dalle zone centrali (140 singoli e 15 gruppi). La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con addirittura 100 partecipanti, di cui 91 singoli e 9 gruppi. Al secondo posto si è invece piazzata la Lombardia (89) e la Sicilia sul gradino basso del podio con 62 proposte.

La Commissione Musicale con a capo Amadeus, ancora una volta in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis, nelle scorse ore ha terminato la prima fase di lavorazione alla kermesse di Sanremo Giovani 2024, pronta a tornare in onda a dicembre su Rai 1, con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Il gruppo dei quasi cinquanta artisti selezionati è suddiviso 43 singoli cantanti (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Chi sono i cantanti ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani 2024

Nella lista dei 49 cantanti ammessi alla fase di audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2024 troviamo anche dei nomi già noti al mondo musicale, viste alcune esperienze televisive già maturate. Tra questi spiccano l’ex creator Diego Lazzari che presenterà il brano Lontana dai guai e gli streamer Grenbaud e Simone Panetti che invece gareggeranno rispettivamente con Mama e Polverina. Spazio alle audizioni live anche per Alex Wyse (che ha partecipato ad Amici) che si esibirà con La mia canzone per te, Nashley che proporrà Quello che conta davvero e Tancredi che tenterà l’ingresso al Festival di Sanremo 2024 con Perle.

Poi ci sono Clara (già lanciata al successo da Mare Fuori e recentemente uscita con un singolo insieme a Mr.Rain) con Boulevard, Leon Faun con Anima, ma anche Mameli con Mai love e NDG con Piove. Spiccano anche I Santi Francesi, trionfatori dell’ultima edizione di X-Factor, con la canzone Occhi Tristi. Ricordiamo poi che i primi tre classificati della sezione Sanremo Giovani 2024 approderanno direttamente in gara al teatro Ariston nella gara dei Big, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.











