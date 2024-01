Sanremo omaggia Toto Cutugno/ Durante il Festival su via Matteotti luminarie con il testo di “L’italiano”

Sanremo per il Festival 2024 omaggia Toto Cutugno: luminarie in via Matteotti con il testo di “L’italiano”

Sanremo, in vista dell’edizione 2024 del Festival della Musica italiana, ha deciso di rendere omaggio a Toto Cutugno su proposta della casa discografica Carosello Records. La centrale via Giacomo Matteotti, durante l’imminente settimana del Festival, sarà addobbata con una speciale istallazione di luminarie realizzate con il testo completo della canzone che ha contribuito alla fama internazionale (ed ovviamente nazionale) del cantautore toscano, ovvero “L’italiano“.

Fosdinovo, paese d'origine di Toto Cutugno/ Dove si trova e quali sono le principali attrazioni turistiche

Così, lungo la vasca di via Matteotti a Sanremo saranno affisse le parole che Toto Cutugno consegnò agli annali del Festival musicale nel corso della sua 33esima edizione, quella del 1983. Iniziativa, peraltro, simile a quanto fatto nel 2020, quando venne omaggiato Domenico Modugno con le parole di “Volare (Nel blu, dipinto di blu)“. Lungo tutta la sua carriera, infatti, Toto Cutugno è stato una figura centrale del Festival di Sanremo, con ben 15 partecipazioni (record condiviso con Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa) ed una vittoria, nel 1980 con “Solo noi”. Inoltre, nel 1990 venne scelto come rappresentate dell’Italia agli Eurovision Song Contest, dove portò la canzone “Insieme: 1992“, arrivando primo e compiendo un’impresa che fino a lì era stata completata solamente da Gigliola Cinquetti nel 1964 (e, poi, nuovamente ripetuta nel 2021 dai Maneskin).

Amadeus: “Toto Cutugno è uno dei simboli del Festival di Sanremo”

L’ultima partecipazione (non in qualità di concorrente ma solamente di ospite) al Festival di Sanremo di Toto Cutugno, risale al 2013 quando salì sul palco con il Coro dell’Armata Rossa per omaggiare l’amico Domenica Modugno eseguendo prima la sua “L’italiano” e, poi, “Volare”. Non per questo, tuttavia, la figura del cantautore è divenuta, negli anni, meno importante per il Festival o per la scena musicale italiana, essendo considerato uno degli artisti di maggiore successo, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Per questa ragione, oltre alle luminarie, anche sul palco del Festival di Sanremo si renderà omaggio a Toto Cutugno, scomparso lo scorso agosto. Amadeus, che per la quarta volta consecutiva condurrà il Festival, sull’omaggio al cantautore toscano ha sottolineato che “è doveroso da parte mia ricordare un grande cantante, autore e interprete che oggi, purtroppo, ci ha lasciati. Ho avuto il piacere, l’onore di incontrarlo tante volte e anche di condividere momenti di spettacolo molto belli. Chiaramente”, ha continuato il direttore artistico, parlando sempre di Toto Cutugno, “lui ha contribuito a far conoscere e amare la musica italiana nel mondo, è stato e rimarrà sempre uno dei simboli del Festival di Sanremo. Ovviamente lo ricorderemo con grandissimo affetto e sono vicino alla famiglia, a loro va il mio forte abbraccio”.











