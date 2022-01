Sanremosol, mostra sul Festival di Sanremo/ Protagonisti Morandi, Ferilli, Zanicchi…

SanremoSol oltre che musica e spettacolo, è anche cultura. Lunedì 31 gennaio alle ore 18 verrà inaugurata, infatti, una mostra unica al mondo presso gli studi televisivi allestiti, durante la settimana del Festival di Sanremo, a villa Ormond, la prestigiosa struttura immersa in un parco con vista mare. Per l’occasione saranno eccezionalmente esposte le opere dei maggiori cartellonisti del cinema, conservate nello spazio museale intitolato “Cinema a pennello” a Montecosaro, in provincia di Macerata. Inoltre villa Ormond ospiterà l’installazione dell’artista internazionale Melanie Francesca: “The Box”, un’opera che unisce la mitologia classica con la comprensione contemporanea. Luminosa come un lightbox, è una vera e propria struttura in tela e metallo, che invita i visitatori ad entrare al suo interno per vivere un intimo viaggio nella storia dell’umanità.

SANREMOSOL, A VILLA ORMOND ESPOSTI ANCHE DIPINTI E MUSICARELLI DEI PROTAGONISTI DEL FESTIVAL

Infine, grazie a una collaborazione fortemente voluta dal direttore di SanremoSol, Giuseppe Grande, nell’area hospitality della villa sanremese sarà possibile ammirare una esposizione internazionale. In bella mostra ci saranno dipinti originali e manifesti, chiamati all’epoca “musicarelli“, dei protagonisti del Festival, a cominciare da Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Ornella Muti con il costume indossato dall’attrice nel film “Il grande Fausto”, Sabrina Ferilli, Domenico Modugno, Mina, Al Bano e Romina, per continuare poi con Adriano Celentano e tanti altri big della musica italiana. Per l’occasione, saranno presenti anche alcuni bozzetti originali dai quali venivano poi stampati i manifesti di film indimenticabili come “Dio come ti amo”, “Piange il telefono”, “Non son degno di te”, “Zingara” e “Nessuno mi può giudicare”. “È stato un onore per noi collaborare con il ‘Cinema a Pennello’ – ha commentato Giuseppe Grande –, l’unico museo in italia e, probabilmente nel mondo, di bozzetti cinematografici. Una mostra che impreziosisce SanremoSol e renderà ancora più speciale la settimana del Festival”.

