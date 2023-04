Santa Bernadette Soubirous/ Oggi, 16 aprile si ricorda la veggente di Lourdes

Santa Bernadette, il cui vero nome è Marie Bernarde Soubirous è ricordata oggi soprattutto per le apparizioni Mariane alle quali assistette, ancora ragazzina, in una grotta del paese in cui era nata, Lourdes, nel 1858. La Madonna, infatti, le apparve per ben 18 volte, come una “Signora vestita di bianco”, sulla riva del fiume Gave in una grotta. Entrata nell’ordine delle suore di Carità di Nevers, Santa Bernadette si umiliò ai lavori più bassi, senza mai sentirsi privilegiata o inorgoglita per aver ricevuto le visioni di Maria, che secondo lei l’aveva scelta proprio perchè non avesse trovato alcuna più ignorante o insignificante di lei.

Santa Bernadette di Soubirous, la vita della Beata e le apparizioni

Nata nel 1844 da genitori di modeste origini, Santa Bernadette conobbe ben presto la povertà a causa della crisi agricola che colpì la Francia. Visse a lungo in una casa malsana, in soli 16 metri quadri, insieme ai genitori e agli altri fratelli.

A quattordici anni, mentre stava raccogliendo legna in un bosco nei pressi della grotta di Massabielle (vicino a Lourdes), ebbe la sua prima apparizione. Bernadette descrisse in modo molto dettagliato ai concittadini quello che vide in quell’apparizione, e descrisse la figura come una piccola signora, molto giovane e bella, con un velo bianco. Dopo quella prima apparizione ne seguirono molte altre e molte persone iniziarono a seguirla durante i suoi viaggi verso la grotta. In una di queste disse che la signora dal velo bianco le disse di riferire ai sacerdoti del luogo di costruire una cappella nei pressi della grotta, per permettere ai pellegrini di pregare in quel luogo.

Ben presto la voce sulle misteriose apparizioni si diffuse nel territorio circostante e molti si mostrarono scettici e non propensi a credere alle parole di Bernadette. Ma il suo seguito aumentò quando, secondo quanto dettole in una delle apparizioni, scoprì una sorgente di acqua sotterranea che sgorgava vicino alla grotta. Da allora molti fedeli iniziarono a riunirsi in quel luogo, bevendo l’acqua e utilizzandola per le abluzioni. A quell’acqua furono attribuite presto proprietà curative, sono state infatti riconosciute dalla Chiesa 69 guarigioni miracolose avvenute a Lourdes dopo la scoperta della sorgente. Fu soltanto nel corso della sedicesima apparizione che la figura rivelò a Bernadette la sua identità, proclamando nella lingua utilizzata nel luogo: io sono l’Immacolata Concezione.

Bernadette venne interrogata numerose volte, riguardo alle apparizioni, sia dalle autorità ecclesiastiche che da quelle civili, a tutte le domande rispose sempre con fermezza e semplicità, sopportando con pazienza e forza le lunghe ore degli interrogatori. Il successo che circondava queste apparizioni spinse Bernadette a vivere il resto della sua vita in ritiro, prima presso il convitto delle Suore della Carità di Nevers e poi presso il convento delle Suore della Carità sempre a Nevers. Morì molto giovane, a soli 35 anni senza poter assistere alla consacrazione del santuario di Lourdes, proprio per evitare i curiosi che la adulavano e gli eccessi di alcuni credenti che sfociavano nel fanatismo. Nei pressi della grotta dove avvennero le apparizioni fu posizionata una statua della Vergine Maria, oggi meta di pellegrinaggio da parte di persone provenienti da ogni parte del Mondo. La sua beatificazione avvenne ad opera di Papa Pio XI e canonizzata sempre da lui nel 1933.

Santa Bernadette si commemora il 16 aprile, è la santa che protegge gli ammalati, dei pastori e delle lavoratrici nei campi.

E’ anche la protettrice della città di Lourdes e la patrona dell’Hospitalitè Notre Dame de Lourdes. La figura di Bernadette viene ricordata ancora oggi in numerosi film sia per il cinema che per la televisione e in svariati romanzi e saggi. Ma soprattutto viene ricordata nella sua città natale, Lourdes. Lourdes è una cittadina situata nella regione dell’Occitania, nella parte meridionale della Francia.

Oltre ad essere meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo, la cittadina può vantare anche un delizioso centro storico di origine medievale. E’ ancora visitabile oggi la casa natale di Bernadette. Il 16 aprile si celebrano anche le figure di: Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino francese che visse tutta la sua vita a contatto con i più poveri e bisognosi e del Beato Landone che fu il 121° pontefice della Chiesa, anche se il suo pontificato durò soltanto pochi mesi.

