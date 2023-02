Santa Giacinta Marto/ Oggi, 20 febbraio si celebra la Beata amatissima a Fatima

Santa Giacinta Marto viene ricordata nel calendario liturgico romano nel giorno del 20 febbraio. La Beata viene venerata nel Santuario di Fatima particolarmente. Fatima è una cittadina portoghese di circa 12.000 abitanti diventata famosa per la presenza del Santuario di Nostra Signora di Fatima e per i milioni di pellegrini che ogni anno la raggiungono per visitare i luoghi in cui avvenne l’apparizione della Madonna. È famosa anche e soprattutto per la bellezza del suo santuario realizzato nella prima metà del Novecento e consacrato nel mese di ottobre del 1953. Per la precisione la costruzione venne avviata nel 1928 con completamento nel 1953 e si decise di sviluppare il progetto in stile neobarocco.

Sant'Elia/ Oggi, 16 febbraio si celebra il patrono degli aviatori

Molti pontefici sono venuti in pellegrinaggio a Fatima tra cui Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Anche Papa Pio XII e Giovanni XXIII in più occasioni manifestarono grande devozione per l’evento che avvenne a Fatima con i tre pastorelli che videro l’apparizione della Vergine Maria che destinò loro tre importanti segreti. Il 20 febbraio vengono ricordati tanti altri santi e beati della tradizione Cristiana tra cui San Tirannione, Sant’Eleuterio, Sant’ Eucherio, San Leone che è stato vescovo di Catania e la Beata Maria Giulia Rodzinska.

Santi Faustino e Giovita/ Oggi, 15 Febbraio si ricordano i due giovani bresciani

Santa Giacinta Marto, la vita della Beata

Santa Giacinta Marto il cui nome originale è Jacinta de Jesus Marto. Si tratta di una dei tre pastorelli che in località Fatima in Portogallo assistette all’apparizione della Madonna. Giacinta è nata nel piccolo centro di Aljustrel il 5 marzo del 1910 in una famiglia povera e dedita all’attività di allevamento del bestiame. Inoltre la sua famiglia era composta da ben sette figli compreso suo fratello Francesco. Soltanto pochi giorni dalla sua nascita ricevette il battesimo presso la chiesa parrocchiale ma venne destinata insieme allo stesso Francesco all’attività di pastorizia per cui non si poteva andare a scuola e quindi crebbero analfabeti. Tuttavia furono educati al cristianesimo sia in casa sia dalla madre della loro cugina Lucia Dos Santos la quale era una fervida credente. Iniziò a occuparsi del gregge a soli sei anni insieme a suo fratello Francesco che all’epoca ne aveva otto. Quest’attività venne peraltro condivisa con la cugina Lucia che era a sua volta una pastorella. La vicenda che ha reso questi tre bambini ed in particolare la piccola Giacinta famosa in tutto il mondo è avvenuta il 13 maggio del 1917. I tre pastorelli si trovavano in una piccola località nei pressi di Fatima in Portogallo e stavano badando come ogni giorno al gregge.

San Valentino di Terni/ Oggi, 14 febbraio si celebra il patrono degli innamorati

Secondo il racconto dei tre bambini a un certo punto videro apparire dal nulla una signora che poi identificarono come la Madonna. La Madonna aveva per i tre pastorelli tre importanti segreti che infatti diventarono celebri con il nome di segreti di Fatima. Le apparizioni non si concentrarono soltanto nella giornata del 13 maggio del 1917, ma continuarono fino al 13 ottobre del 1917 quando si verificò quello che poi diventò il miracolo del sole. Sul conto della vita della piccola Giacinta raccontò tantissimo Lucia la quale sottolineò come le abitudini cambiarono dopo quella apparizione ed in particolare la piccola Giacinta iniziò a pregare molto. Purtroppo il 23 dicembre del 1918 fu colpita insieme a suo fratello Francesco dal virus della spagnola. A differenza dello stesso Francesco il decorso della malattia fu ben più lungo tant’è che morì nell’ospedale di Lisbona il 20 febbraio del 1920 a soli 10 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA