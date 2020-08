Santa Giovanna Francesca de Chantal/ Video, il 12 agosto si celebra la Beata

Santa Giovanna Francesca de Chantal celebrata il 12 agosto, fondatrice della monache Visitandine, collaborò con San Francesco di Sales e dedico la sua vita all’assistenza degli infermi. Si tratta di una religiosa francese, nata a Digione il 28 gennaio del 1572, da una famiglia di nobili origini il suo vero nome è Jeanne-Françoise Frémyot. Prima di scoprire la vocazione e prendere i voti, a venti anni sposa il barone di Chantal, Cristoforo II e diventa madre di sei figli, due dei quali morirono appena nati. Moglie esemplare e caritatevole, aiuta i più poveri, aprendo la porta del castello quando la città venne colpita da una grave carestia e facendo costruire un forno per preparare il pane con cui sfamare i bisognosi. All’età di 29 anni, in seguito a un incidente di caccia del marito rimane vedova, sola e con quattro figli, si trasferisce dal suocero, dove però viene umiliata e dovette sopportare diversi soprusi. Dopo un periodo di sofferenze, trova conforto nella fede, grazie all’incontro con Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, che divenne la sua guida spirituale e con cui inizia una collaborazione, occupandosi degli infermi. Nel 1610, lascia tutti i suoi beni ai figli, prende i voti e fonda con il vescovo di Ginevra, la congregazione delle Visitandine, che dopo qualche anno diventerà l’Ordine della Visitazione di Santa Maria. La santa dedica la sua vita a Dio, ma non smette di essere madre e soffrire nel vedere morire quasi tutti i figli, esclusa Francesca. Nel 1622, muore anche San Francesco di Sales, ritrovandosi da sola e al comando dell’ordine. Inizia a girare la Francia per farlo conoscere e riesce a fare realizzare 86 monasteri. Muore nel il 13 Dicembre del 1641 a Moulins. Nel 1751 papa Benedetto XIV la dichiara beata, mentre viene proclamata santa nel 1767 da Clemente XIII.

Santa Giovanna Francesca de Chantal, le sue spoglie e le feste a lei dedicata

Santa Giovanna Francesca de Chantal, le cui spoglie si trovano nella Basilica della Visitazione di Annecy, dove si trovano anche quelle di San Francesco di Sales, viene celebrata dalla Chiesa cattolica il 12 agosto. In Italia non ci sono feste dedicate alla santa, che viene ricordata durante i riti religiosi dedicati a San Francesco di Sales, che si tengono a Treviso. Molti sono i monasteri della visitazione presenti in Italia, come a Como, Roma, Napoli per fare qualche esempio. I riti religioso per ricordare la Santa Giovanna Francesca de Chantal avvengono a Moulins e Annecy, città francesi della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Annecy situata sulla sponda del lago omonimo e con vasta foresta selvaggia del massiccio del Semnoz,, è una città ricca di storia, di monumenti e attrazioni artistiche e culturale ed ospita la Basilica delle Visitazione, dove sono sepolti San Francesco da Sales e Santa Giovanna Francesca de Chantal. Dispone di parchi naturali e paesaggi suggestivi e organizza importanti eventi come il Festival internazionale del film d’animazione di Annecy, che si tiene a giugno.

Gli altri Beati di oggi

Il 12 agosto si ricordano anche Beato Isidoro Bakanja, San Colombo, il vescovo Sant’ Ercolano di Brescia e Sant’ Equizio.

Video, la vita della Beata





© RIPRODUZIONE RISERVATA