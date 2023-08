Santa Maria della Neve/ Oggi, 5 agosto 2023, si celebra la Madonna ad Nives, fautrice del miracolo della neve

Una nevicata in piena estate: grande festa tutti gli anni a Roma

Ogni anno, il 5 agosto, la Chiesa celebra Santa Maria della Neve, così chiamata in ricordo di un evento detto “il miracolo della neve”. Viene festeggiato alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e si tratta di una tradizione che si perde nella notte dei tempi: nel 358 d.C., sotto il pontificato di Papa Liberio, una coppia di nobili coniugi romani, non avendo figli, decise di donare i propri beni alla Santa Vergine tramite la costruzione di una nuova chiesa. Giovanni (così si chiamava il patrizio) e la moglie ricevettero una visita della Madonna in sogno, nella notte del 4 e 5 agosto, la quale disse loro di apprezzare moltissimo il loro desiderio e che il luogo in cui ci sarebbe stato un miracolo il giorno dopo, sarebbe stato quello su cui edificare la basilica a lei dedicata. La mattina del 5 agosto, i due si precipitarono da Papa Liberio raccontando l’accaduto e con stupore appresero che il pontefice aveva fatto il medesimo sogno.

Non fu difficile trovare il posto designato, perché in piena estate il Colle Esquilino fu trovato interamente coperto di neve. Papa Liberio tracciò il perimetro della nuova chiesa, seguendo scrupolosamente la superficie del terreno innevato, e fece così edificare la nuova chiesa a spese della coppia ricca e generosa.

Le celebrazioni in onore di Santa Maria della Neve

Ancora oggi quell’evento unico viene ricordato con profondo sentimento dal popolo di Roma che narra di padre in figlio la storia del “miracolo della neve”. Per ricordare questo evento, si svolge ogni anno la famosa festa per celebrare la Madonna della Neve, con la Messa solenne in onore della Vergine, a cui partecipano fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Alla Messa segue uno spettacolo di musiche e luci e viene riprodotta in modo artificiale la nevicata in ricordo dell’evento miracoloso della notte del 358 d.C..

Questa festa è così importante per la città di Roma che, nel 1987, ne prese parte anche Papa Giovanni Paolo II, con la presenza di migliaia di devoti. L’idea di rievocare la nevicata miracolosa fu dell’architetto Cesare Esposito, ed è sempre lui che da 35 anni si occupa di allestire l’evento nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che si terrà anche quest’anno per la trentaseiesima volta.

Una festa che è diventata nazionale: Santa Maria della Neve in Italia

Le feste dedicate alla Madonna della Neve sono moltissime dal nord al sud Italia: nel padovano, più precisamente a Castelbaldo, ogni anno si svolge un’importante funzione che apre a diversi giorni di festa, a cui partecipa tutto il basso padovano; a Napoli invece, in particolare nel famoso quartiere di Ponticelli, è stato edificato uno splendido santuario dedicato a Maria delle Neve e ogni anno, il 5 agosto, le strade si riempiono di bancarelle e di centinaia di devoti pronti ad assistere al passaggio del carro, alto più di 15 metri, su cui viene poggiata la statua in legno della Vergine Maria.

Anche per il comune di Lagonegro la festa della Madonna della Neve è davvero molto importante, tanto da venire ricordata ben 3 volte all’anno con il titolo di Madonna di Sirino. Questo piccolo paese della provincia di Potenza, di poco più di 5 mila abitanti, si caratterizza per la sua particolare posizione a metà tra le montagne e il mare. In questo sito di origine romana, ancora oggi è possibile visitare numerosi monumenti risalenti a quell’epoca come la chiesa del Rosario, che ha sostituito un tempio dedicato a Giunone. La Vergine viene festeggiata dapprima la terza domenica di giugno, giorno in cui la statua della Madonna viene trasportata dalla città fino in cima a una montagna in cui è situato il suo santuario, dove resterà per tutti i mesi estivi divenendo meta di numerosi pellegrinaggi.

In seguito, il 5 agosto, viene celebrata proprio sul monte la Santa Messa e avviene la processione della statua. Infine la terza domenica di settembre la statua di Maria della Neve viene riportata in città, seguita dai fedeli più devoti.

Santa Maria della Neve è anche patrona di innumerevoli comuni italiani e, tra i tanti, ricordiamo: le città di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo; Olgiate Molgora, in provincia di Lecco; Molina, una frazione di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno; Ponticelli, quartiere orientale di Napoli.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a Santa Maria della Neve, in questa giornata del 5 agosto vengono ricordati: Sant’Emidio vescovo e martire, Sant’Osvaldo di Northumbria re e martire, Santa Margherita la Scalza vedova e Santa Nonna sposa.











