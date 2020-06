Santa Messa Corpus Domini Papa Francesco/ Diretta streaming video e Angelus

Pubblicità

Oggi, domenica 14 giugno 2020, è la solennità del Corpus Domini e di conseguenza l’appuntamento con la Santa Messa trasmessa in diretta tv su Rai Uno sarà con la Basilica di San Pietro, per seguire la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco, con inizio fissato alle ore 9.45. Per i fedeli della Santa Messa televisiva, particolarmente preziosa in un periodo nel quale la ripresa dopo la quarantena del Coronavirus è ancora solo parziale, sarà dunque importante prestare attenzione al cambio d’orario rispetto alle tradizionali 11 – la diretta streaming video sarà garantita da Rai Play ma anche Vatican Media Live essendo naturalmente la Messa del Papa in San Pietro.

Al termine della Santa Messa del Corpus Domini celebrata da Papa Francesco, vi sarà la trasmissione d’informazione religiosa “A Sua immagine”, che cederà nuovamente la linea al Vaticano a mezzogiorno, quando è prevista la recita dell’Angelus sempre con Papa Francesco. Con la festa del Corpus Domini si chiudono le varie solennità che caratterizzano le settimane successive alla Pasqua: abbiamo vissuto prima l’Ascensione, poi la Pentecoste e domenica scorsa la festa della Santissima Trinità, eccoci infine oggi alla Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che però è ancora più nota con il nome latino di Corpus Domini.

Festa eucaristica per eccellenza, la solennità del Corpus Domini è in genere caratterizzata dalle processioni con il Santissimo Sacramento, per le quali però in tempo di Coronavirus vi sono ancora delle difficoltà. Siamo se non altro tornati a celebrare la Santa Messa e la diretta con Papa Francesco aiuterà a solennizzare questa festa, in Italia celebrata secondo il rito romano alla domenica anche se il suo giorno esatto sarebbe il giovedì, dal momento che rievoca l’istituzione dell’Eucaristia nel corso dell’Ultima Cena del Signore, la sera del Giovedì Santo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

SANTA MESSA PAPA FRANCESCO: IL CORPUS DOMINI

La Santa Messa di Papa Francesco nella solennità del Corpus Domini sarà celebrata presso l’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Circa 50 saranno i fedeli presenti alla celebrazione, che si concluderà con l’esposizione del Santissimo e la benedizione eucaristica. Le radici della solennità del Corpus Domini risalgono al XIII secolo: nel 1215, in risposta a quanti asserivano la presenza simbolica e non reale di Cristo nell’Eucaristia, il Concilio Lateranense IV affermò la verità della Transustanziazione, cioè della presenza reale del Corpo e del Sangue di Cristo nel pane e nel vino consacrati, che il Concilio di Trento ribadirà in modo definitivo nel 1551.

In Belgio, in seguito alle esperienze mistiche di Santa Giuliana di Cornillon, viene istituita nel 1247 una festa locale a Liegi. Dopo qualche anno, nel 1263, un sacerdote boemo giunge a Bolsena nel corso di un pellegrinaggio verso Roma motivato proprio dal dubbio circa la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia: nella sosta a Bolsena celebra una Messa e, durante la consacrazione, dall’Ostia spezzata escono alcune gocce di sangue. Si tratta di uno dei più celebri miracoli eucaristici nella storia della Chiesa Cattolica

Dopo questo evento, Papa Urbano IV decide nel 1264 di estendere a tutta la Chiesa la Solennità del Corpus Domini con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. La ricorrenza del Corpus Domini ha il grado liturgico di solennità ed è di precetto. Il suo giorno proprio è il giovedì della II settimana dopo la Pentecoste, il che corrisponde al giovedì dopo la solennità della Santissima Trinità. Nei Paesi come l’Italia, in cui questa solennità non è festiva nel calendario civile, la celebrazione si trasferisce alla seconda domenica dopo Pentecoste.

SANTA MESSA CORPUS DOMINI: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Aspettando la diretta della Santa Messa di Papa Francesco in occasione del Corpus Domini, possiamo ricordare le parole del Pontefice in occasione della Messa in Cena Domini celebrata il Giovedì Santo. Nell’omelia, Papa Francesco parlò del “Signore che vuole rimanere con noi nell’Eucaristia. E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi”.

Il Giovedì Santo è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena, ma anche il giorno della Lavanda dei piedi e di conseguenza Papa Francesco aveva riflettuto anche sul servizio: “Quel gesto che è condizione per entrare nel Regno dei Cieli. Servire, sì, tutti. Ma il Signore, in quello scambio di parole che ha avuto con Pietro, gli fa capire che per entrare nel Regno dei Cieli dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, che il Servo di Dio sia servo di noi. E questo è difficile da capire. Se io non lascio che il Signore sia il mio servitore, che il Signore mi lavi, mi faccia crescere, mi perdoni, non entrerò nel Regno dei Cieli”.

Giorno anche di festa speciale per i sacerdoti e di conseguenza Papa Francesco ricordò i tanti preti che già in quel momento erano morti (più di 60 solo in Italia) “per l’attenzione ai malati, negli ospedali. Con medici e infermieri sono santi della porta accanto, sacerdoti che servendo hanno dato la vita”. Ai sacerdoti dunque Papa Francesco disse: “Oggi vi porto nel mio cuore e vi porto all’altare. Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me sull’altare, voi, consacrati. Vi dico soltanto una cosa: non siate testardi come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi”.

PAPA FRANCESCO E L’EUCARISTIA

Possiamo ancora ricordare altre parole di Papa Francesco, quelle pronunciate dal Pontefice al Corpus Domini dell’anno scorso. In occasione della preghiera dell’Angelus da Piazza San Pietro aveva ricordato l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che prefigura l’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena: “La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore, che è l’Eucaristia. Accogliamolo con gratitudine, non in modo passivo, abitudinario”.

Papa Francesco aveva dunque invitato i fedeli a non abituarsi all’Eucarestia, a non farla diventare un’abitudine: “No! Ogni volta che noi ci accostiamo all’altare per ricevere l’Eucaristia, dobbiamo rinnovare davvero il nostro “amen” al Corpo di Cristo“. Quando ci apprestiamo a prendere il “corpo di Cristo”, aveva proseguito e concluso la propria esortazione il Papa, bisognerà rispondere con un amen “che viene dal cuore, convinto”.

Infine, possono tornare utili anche le parole del Santo Papa Giovanni Paolo II sul Corpus Domini: “Il profondo silenzio del Giovedì Santo avvolge il sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo. Il canto dei fedeli sembra quasi non potersi dispiegare in tutta la sua intensità, né, a maggior ragione, le altre pubbliche manifestazioni della pietà eucaristica popolare. Per questo la Chiesa ha sentito il bisogno di un’apposita festa, nella quale fosse possibile esprimere più intensamente la gioia per l’istituzione dell’Eucaristia: è nata così, oltre sette secoli fa, la solennità del Corpus Domini, segnata da grandi processioni eucaristiche, che pongono in evidenza l’itinerarium del Redentore del mondo nel tempo solidale con la storia degli uomini”, disse nel 1998 Karol Wojtyla.





