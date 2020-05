Santa Messa Papa Francesco e Regina Coeli/ Diretta streaming video: la Pentecoste

Pubblicità

Oggi, domenica 31 maggio 2020, è la solennità della Pentecoste e di conseguenza l’appuntamento con la Santa Messa trasmessa in diretta tv su Rai Uno sarà con la Basilica di San Pietro, per seguire la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco, con inizio fissato alle ore 10.00. Per i fedeli della Santa Messa televisiva, particolarmente preziosa in un periodo nel quale la ripresa dopo la quarantena del Coronavirus è ancora solo parziale, sarà dunque importante prestare attenzione al cambio d’orario, anticipato infatti di un’ora – diretta streaming video garantita da Rai Play ma anche Vatican Media Live essendo naturalmente la Messa del Papa in San Pietro.

Al termine della Santa Messa di Pentecoste celebrata da Papa Francesco, vi sarà la trasmissione d’informazione religiosa “A Sua immagine”, che cederà nuovamente la linea al Vaticano a mezzogiorno, quando è prevista la recita del Regina Coeli sempre con Papa Francesco. Ne approfittiamo per ricordare che la Pentecoste segna anche un importante passaggio nel calendario dell’anno liturgico: termina il tempo di Pasqua e con esso anche la recita del Regina Coeli, che da domani sarà dunque sostituito dall’Angelus.

Ieri pomeriggio Papa Francesco è stato protagonista di un altro gesto molto significativo, avendo recitato il Santo Rosario dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, con collegamento in mondovisione che ha legato tanti Santuari mariani in tutto il mondo: siamo infatti anche al termine del mese di maggio tradizionalmente dedicato alla Madonna. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

SANTA MESSA PAPA FRANCESCO: PENTECOSTE, LO SPIRITO SANTO FONDA LA CHIESA

Appuntamento speciale dunque con la diretta della Santa Messa celebrata da Papa Francesco nel giorno di Pentecoste. Solennità fondamentale per la Chiesa Cattolica, che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli: è dunque il giorno in cui nacque la Chiesa. Infatti il Signore Gesù aveva promesso ai suoi Apostoli che non li avrebbe lasciati soli e che avrebbe inviato loro un consolatore, appunto lo Spirito Santo, subito dopo la fine della sua vicenda umana, che ebbe termine con l’Ascensione.

Il secondo capitolo degli Atti degli Apostoli racconta dunque cosa successe durante la festa di Pentecoste – che per gli ebrei celebra la rivelazione di Dio a Mosé sul Monte Sinai – dell’anno della Morte e Resurrezione di Gesù, con gli Apostoli riuniti nel Cenacolo: “Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi” (At 2, 2-4).

Con la discesa dello Spirito Santo nasce dunque la Chiesa, perché gli Apostoli iniziano a predicare la Buona Notizia. Subito dopo ha infatti luogo il primo discorso di San Pietro al popolo e a tutti gli ebrei riuniti in Gerusalemme per la festività: colui che aveva rinnegato Gesù nella triste notte della Passione, ora annuncia apertamente che Egli è resuscitato (At 2, 24) e che Dio lo ha costituito Signore e Cristo (At 2, 36).





