Santa Messa di Natale 2023, Rai 1/ Diretta video streaming Roma, San Giovanni in Laterano. Il Vangelo di Gesù

SANTA MESSA DI NATALE SU RAI 1: DIRETTA VIDEO TV E STREAMING

La tradizione vuole che la Santa Messa di Natale – in diretta su Rai 1 oggi 25 dicembre dalle ore 10.55 – non sia celebrata da Papa Francesco in quanto ha presieduto la solenne Messa della Vigilia in Vaticano nella serata di ieri in San Pietro. Per tutti coloro che siano stati impossibilitati a partecipare alla Messa della Notte di Natale nelle proprie parrocchie e che sia sopratutto non in grado di recarsi in una chiesa, ecco che su Rai 1 (così pure su Canale 5 da un’altra zona dell’Italia, ndr) viene trasmessa in diretta tv e video streaming la celebrazione della Santa Messa del giorno di Natale.

Santa Messa di Natale, Canale 5/ Diretta video streaming: Vangelo della Natività e le letture del 25 dicembre

Quest’anno la location scelta da Rai e dall’’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è la magnifica Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma: con la regia di Gianni Epifani e il commento liturgico di Orazio Coclite, la Santa Messa di Natale su Rai 1 sarà celebrata in diretta tv e video streaming su RaiPlay a partire dalle ore 10.55 nell’Arcibasilica papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, più nota appunto come San Giovanni in Laterano, situata appena vicino al monte Celio. Tra le più importanti basiliche della Cristianità, in San Giovanni in Laterano si terrà tra poche ore la Santa Messa di Natale presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Papa Francesco per la Diocesi di Roma.

Santa Messa Vigilia di Natale 2023 con Papa Francesco/ Video omelia: “col cuore a Betlemme”. Poi cita Tolkien

DOPO LA SANTA MESSA (SENZA IL PAPA) IL MESSAGGIO URBI ET ORBI DAL VATICANO

Dopo la Santa Messa del giorno di Natale 2023 in San Giovanni in Laterano, la diretta video streaming su Rai 1 continuerà con l’atteso messaggio e Benedizione “Urbi et Orbi” presso la Loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12. La diretta su Rai 1 scatterà – sempre all’interno dello speciale di Natale di “A Sua Immagine” – appena dopo la fine della Santa Messa del giorno: dal Vaticano è dunque atteso il messaggio natalizio “alla città e al mondo” del Santo Padre, con un augurio di pace in questo tempo di Avvento segnato dal dramma continuo della guerra.

Natale 2023 a Betlemme, Santa Messa di mezzanotte/ Diretta video: “Gesù splende nel buio della guerra”

Gli appuntamenti con Papa Francesco per il tempo di Natale non si esauriscono certo oggi, dato che già tra meno di una settimana è prevista la solennità di Maria Santissima Madre di Dio con i vespri e il Te Deum di Capodanno (31 dicembre dalle ore 17 in San Pietro, sempre diretta tv Rai 1 e video streaming RaiPlay). Lunedì 1 gennaio 2024, per salutare il nuovo anno, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa cui seguirà la lettura del Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace: appuntamento alle ore 10 sempre nella Basilica di San Pietro.

IL VANGELO E LE LETTURE DELLA SANTA MESSA DEL GIORNO DI NATALE 2023

La scelta della CEI di far celebrare in San Giovanni in Laterano la Santa Messa di Natale non è affatto casuale ma segue le celebrazioni per i 1700 anni della basilica “Madre e Capo di tutte le Chiese di Roma e del mondo”: fino al novembre 2024 sono diverse le iniziative promosse dal capitolo lateranense che accompagneranno al Giubileo del 2025. L’arcibasilica del Santissimo Salvatore e di San Giovanni Battista ed Evangelista, fatta costruire dall’imperatore Costantino e consacrata nel 324 da Papa Silvestro I, «è “Madre” perché sempre la Chiesa è madre, nessuno può inventarsi la fede o salvarsi da solo», ha detto il card. De Donatis aprendo il periodo di celebrazioni dei 1700 anni della basilica cristiana.

Appuntamento dunque oggi 25 dicembre alle ore 10.55 con l’inizio della Santa Messa:

stando al Messale della Chiesa Cattolica italiana, nella Santa Messa del giorno di Natale vengono proposte le tre tradizionali letture che si differenziano da quelle ascoltate nella Vigilia e nella Messa di Mezzanotte. La Prima Lettura riguarda il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”, mentre per la Seconda Lettura il rito ordinario romano prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. Infine il Vangelo del giorno di Natale illustra il passo di San Giovanni in cui celebra la Natività di Gesù, «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA