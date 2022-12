Santa Messa di Natale, Rai 1/ Diretta video Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma

LA SANTA MESSA DI NATALE: DIRETTA VIDEO STREAMING RAI 1

Come da tradizione, la Santa Messa di Natale in tv su Rai 1, nella mattina del 25 dicembre, non viene celebrata da Papa Francesco in quanto ha già partecipato alla solenne Messa della Vigilia in Vaticano ieri sera: per chi dunque fosse oggi impossibilitato a recarsi in chiesa, viene trasmessa la Santa Messa di Natale in diretta tv su Rai 1 (e diretta streaming video su RaiPlay). Quest’anno la location scelta da Rai e Conferenza Episcopale Italiana è la magnifica Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, nel cuore del vera romanità.

Con la regia di Gianni Epifani e il commento liturgico di Orazio Coclite, la Santa Messa di Natale su Rai 1 sarà celebrata in diretta tv e video streaming a partire dalle ore 10.45: proprio vista la diretta televisiva, la Basilica fa sapere a tutti coloro che volessero invece partecipare in presenza che è necessario prendere posto massimo fino alle 10.20. «A capienza raggiunta, per motivi di sicurezza, non sarà possibile entrare. È perciò opportuno segnalare alla segreteria (06 5814802) la vostra presenza», fa sapere il portale online della Basilica di Santa Maria in Trastevere.

IL VANGELO DELLA SANTA MESSA DI NATALE, RAI 1

Più importante luogo di culto del rione Trastevere a Roma, la Basilica è situata nell’omonima Piazza di Santa Maria in Trastevere: fondata da Papa Callisto I addirittura tra il 217 e il 222 la tradizione vuole che sia situata nel luogo dove dal terreno sgorgò dell’olio. La Basilica dove si tiene oggi la Santa Messa di Natale in diretta Rai 1 venne poi compiuta definitivamente da Papa Giulio I tra il 337 e il 352. Molto forte in questa parrocchia è la spiritualità della Comunità di Sant’Egidio, fondata da Andrea Riccardi: la Basilica infatti è stata affidata da Papa San Giovanni Paolo II alla Comunità e al suo parroco – Don Marco Gnavi – che fanno da sempre parte della Comunità nata nel 1968 l’indomani del Concilcio Vaticano II. Come ogni anno pre-Covid, torna in presenza la tradizione del pranzo solidale del 25 dicembre: dopo la Santa Messa infatti viene allestito all’interno della Basilica di Santa Maria in Trastevere il “Natale Solidale” con pranzo offerto ai più bisognosi.

Appuntamento dunque alle ore 10.45 per l’inizio su Rai 1 della Santa Messa di Natale, cui seguirà nelle dirette tv e streaming la Benedizione Urbi et Orbi con il messaggio di Papa Francesco (sempre su Rai 1, Tv2000 e Canale 5 dalle ore 11.55). Stando al Messale della Chiesa Cattolica Italiana, nella Santa Messa del giorno di Natale vengono proposte le tre tradizionali letture che si differenziano da quelle ascoltate nella Vigilia e nella Messa di Mezzanotte. La Prima Lettura scelta riguarda il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”; per la Seconda Lettura invece il rito ordinario romano prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”: per quanto riguarda il Vangelo di Natale invece la Chiesa propone nella celebrazione della Natività il passo di Giovanni “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.











