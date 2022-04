Santa Messa Domenica delle Palme 2022/ Diretta video, Papa Francesco benedice ulivi

PAPA FRANCESCO CELEBRA LA DOMENICA DELLE PALME 2022

Con la Domenica delle Palme si apre ufficialmente la Settimana Santa in Vaticano che porterà alla Pasqua del Signore per la prossima domenica 17 aprile: alle ore 10 in Basilica San Pietro Papa Francesco celebrerà la Santa Messa per la Domenica delle Palme 2022, con ritorno in piena presenza dopo due anni di limitazioni per l’emergenza Covid-19.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, il Santo Padre procederà alla benedizione di palme e ulivi nel pieno della tradizione evangelica che prevede ad una settimana dalla Resurrezione l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’ultimo atto prima di andare incontro alla sua morte in croce tramite la Passione. Sarà possibile seguire la Santa Messa per la Domenica delle Palme dalle ore 10 in tv su Rai 1 o Tv2000 oppure anche in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News. Alle ore 12, al termine della Santa Messa dalla Basilica Cristiana, Papa Francesco si affaccerà dal consueto balcone di Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus, l’ultimo prima della Santa Pasqua. La settimana del Papa in avvicinamento alla Resurrezione del Signore vedrà la celebrazione della Messa del Crisma il Giovedì Santo (ore 9.30), la Passione del Signore (ore 17) e la Via Crucis al Colosseo (ore 21.15) il Venerdì Santo, la Veglia Pasquale (ore 19.30) il Sabato Santo e la Messa del Giorno con Benedizione Urbi et Orbi (dalle ore 10) per la Domenica di Pasqua, 17 aprile 2022.

TRADIZIONI E ORIGINI PER LA DOMENICA DELLE PALME

Non sarà una Domenica delle Palme come le altre purtroppo, vedendo quanto succede nel mondo con la tremenda guerra in Ucraina ancora in corso: come ha spiegato solo qualche giorno fa in visita a Malta ancora Papa Francesco, «Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca. La preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi!».

Il medesimo pensiero di pace “calerà” sulla cristianità anche dopo oggi, con la celebrazione della Domenica delle Palme e l’ingresso del Signore trionfante a Gerusalemme: nei Vangeli di Marco e Matteo si parla della gran quantità di gente che accoglie Gesù sventolando rami d’alberi/fronde/ulivi prese dai campi, mentre San Giovanni parla esplicitamente di “palme”. Le tradizioni alle origini della Domenica delle Palme vedono riferimento al “Sukkot” ebraico, festività dove fedeli in massa arrivavano in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio in processione. Per tale festa, i pellegrini ebrei portavano in mano il cosiddetto “luvav”, ovvero un mazzetto composto dai rami di tre alberi diversi: la palma (simbolo della fede), il mirto (simbolo della preghiera che s’innalza verso il cielo) e il salice (rimando alla bocca chiusa dei fedeli).

SANTA MESSA DOMENICA DELLE PALME: L’OMELIA DEL PAPA DELLO SCORSO ANNO

Sempre in attesa della celebrazione per la Santa Messa della Domenica delle Palme 2022, facciamo un breve passo indietro di un anno quando Papa Francesco aveva introdotto con queste parole l’omelia d’inizio della Settimana Santa: «Ogni anno questa Liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore: passiamo dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme al dolore di vederlo condannato a morte e crocifisso. È un atteggiamento interiore che ci accompagnerà in tutta la Settimana Santa».

Al Santo Padre, ancora nel pieno della pandemia Covid-19 un anno fa, interessava rilevare la centralità dell’umiltà al servizio della storia: non in quanto “valore” ma in quanto persona incarnata, «Chiediamo la grazia dello stupore. La vita cristiana, senza stupore, diventa grigiore. Come si può testimoniare la gioia di aver incontrato Gesù, se non ci lasciamo stupire ogni giorno dal suo amore sorprendente, che ci perdona e ci fa ricominciare? Se la fede perde lo stupore diventa sorda: non sente più la meraviglia della Grazia, non sente più il gusto del Pane di vita e della Parola, non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del creato». Ad un’umanità ferita e bisognosa, il Papa ricordava la centralità di Cristo nella storia: «Tanti prima di lui nel Vangelo, ammirando Gesù per i suoi miracoli e prodigi, lo avevano riconosciuto Figlio di Dio, ma Cristo stesso li aveva messi a tacere, perché c’era il rischio di fermarsi all’ammirazione mondana, all’idea di un Dio da adorare e temere in quanto potente e terribile. Ora non più, sotto la croce non si può più fraintendere: Dio si è svelato e regna solo con la forza disarmata e disarmante dell’amore».













