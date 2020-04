DOMENICA DELLE PALME 2020/ Diretta video Santa Messa e Angelus Papa Francesco

La Domenica delle Palme apre la Settimana Santa 2020 che culminerà tra 7 giorni con la celebrazione della Pasqua del Signore: forse mai come in questo tempo complicato e drammatico per l’umanità, sconvolta dalla crisi coronavirus, il tema della Passione e della Quaresima intesa come sacrificio viene “attualizzato” per la nostra società. Anche tutti i riti religiosi celebrati da Papa Francesco, come ormai siamo abituati ad assistere, andranno in diretta video streaming sui canali di Vatican News (oltre che su Rai1 e Tv2000) e sarà l’unico modo con cui fruire tutti i riti della Pasqua di Cristo: la chiusura di chiese e il divieto totale di assembramento, costringe ad una completa “rivoluzione” della Domenica delle Palme e di conseguenza di tutti i prossimi riti della Settimana Santa. La Santa Messa di questa mattina, con inizio alle ore 11 vedrà la diretta senza fedeli presenti fisicamente nella Biblioteca Vaticana: a seguire, Papa Francesco reciterà l’Angelus affacciandosi solo al termine dalla Piazza San Pietro che sarà ancora una volta purtroppo desolatamente vuota.

«Il Santo Padre celebrerà i riti della Settimana Santa all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, senza concorso di popolo», ha spiegato il Vaticano nei giorni scorsi, ribadendo «In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti – si legge ancora nel comunicato della Santa Sede – con Decreto in data 25 Marzo 2020 si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione».

Qui il libretto integrale per seguire la Santa Messa della Domenica delle Palme 2020

DOMENICA DELLE PALME: LE ORIGINI

«Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore», lo ha spiegato con fermezza Papa Francesco nel momento di straordinaria preghiera lo scorso 27 marzo per chiedere al Signore la fine dell’epidemia da coronavirus. La Domenica delle Palme 2020 giunge in un momento dunque molto particolare e non solo apre la Settimana Santa verso la Pasqua ma prosegue in quell’ideale filo comune che porta quest’anno il dolore e lo scoramento dell’uomo ancora più vicino al messaggio di Cristo.

La Domenica delle Palme viene celebrata storicamente per ricordare l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, l’ultimo atto prima di andare incontro alla sua morte in croce tramite la Passione: nei Vangeli (quelli di Marco e Matteo) si parla della frotta di gente che accoglie Gesù sventolando rami d’alberi/fronde/ulivi prese dai campi, mentre Giovanni parla esplicitamente di “palme”. Quell’occasione della vita di Cristo rimanda alla celebrazione del Sukkot, festività ebraica, con i fedeli che arrivavano in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio in processione: i pellegrini portavano in mano e sventolavano il luvav, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, ovvero la palma (simbolo della fede), il mirto (simbolo della preghiera che s’innalza verso il cielo) e il salice (rimando alla bocca chiusa dei fedeli). Qui spieghiamo invece l’origine e il significato del ramoscello d’ulivo come simbolo della Domenica delle Palme.

MESSA DOMENICA DELLE PALME: L’OMELIA DELLO SCORSO ANNO

In attesa di seguire la celebrazione della Santa Messa per la Domenica delle Palme 2020, con l’annesso Angelus recitato verso mezzogiorno, andiamo a ripercorrere ciò che solo un anno fa Papa Francesco aveva introdotto nell’omelia per iniziare la Settimana Santa verso la Pasqua: «Le acclamazioni dell’ingresso in Gerusalemme e l’umiliazione di Gesù. Le grida festose e l’accanimento feroce. Questo duplice mistero accompagna ogni anno l’ingresso nella Settimana Santa, nei due momenti caratteristici di questa celebrazione: la processione con i rami di palma e di ulivo all’inizio e poi la solenne lettura del racconto della Passione. Lasciamoci coinvolgere in questa azione animata dallo Spirito Santo, per ottenere quanto abbiamo chiesto nella preghiera: di accompagnare con fede il nostro Salvatore nella sua via e di avere sempre presente il grande insegnamento della sua passione come modello di vita e di vittoria contro lo spirito del male».

Il Papa aveva parlato della contrapposizione tra “la vita dell’umiltà” di Gesè e il “trionfalismo” provocato dal Diavolo: «il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di gesti e di parole che però non sono passati attraverso il crogiolo della croce; si alimenta del confronto con gli altri giudicandoli sempre peggiori», mentre Gesù ha distrutto tutto questo con la Sua Passione. Un passaggio poi, più degli altri, può tranquillamente essere preso come grande spunto di riflessione anche per i tempi che corrono oggi con il dramma del coronavirus sempre presente: «Nei momenti di oscurità e grande tribolazione bisogna tacere, avere il coraggio di tacere, purché sia un tacere mite e non rancoroso. La mitezza del silenzio ci farà apparire ancora più deboli, più umiliati, e allora il demonio, prendendo coraggio, uscirà allo scoperto. Bisognerà resistergli in silenzio, “mantenendo la posizione”, ma con lo stesso atteggiamento di Gesù. Lui sa che la guerra è tra Dio e il Principe di questo mondo, e che non si tratta di mettere mano alla spada, ma di rimanere calmi, saldi nella fede. È l’ora di Dio».





