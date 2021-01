Santa Messa e Angelus Epifania 2021/ Diretta video, Papa Francesco celebra i Re Magi

Oro, incenso e mirra: con questi tre doni i “Magi” si sono presentati al cospetto di Gesù Bambino in quella capanna di Betlemme 2021 anni fa e da allora si celebra ogni 6 gennaio l’Epifania del Signore in tutta le Chiese cristiane del mondo. Con la Santa Messa di oggi e l’Angelus di Papa Francesco si chiude il “ciclo” di festività legate al Natale del Signore: alle ore 10 inizia la diretta in video streaming online – sul canale YouTube di Vatican News – delle celebrazioni per l’Epifania, prima con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco (acciacchi per la sciatalgia permettendo, visto l’assenza patita durante la Messa di Capodanno 2021) e poi alle ore 12 con il consueto Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico (sempre per ottemperare alle norme Covid in vigore fino a questa sera).

L’Adorazione dei Magi al Bambin Gesù non riguarda una mera “tradizione del passato” ma il segno vivo e concreto del cammino cristiano che idealmente ognuno è chiamato e invitato a fare: «Se perdiamo il senso dell’adorazione, perdiamo il senso di marcia della vita cristiana, che è un cammino verso il Signore, non verso di noi. È il rischio da cui ci mette in guardia il Vangelo, presentando, accanto ai Magi, dei personaggi che non riescono ad adorare», spiegava solo un anno fa Papa Francesco nell’omelia dell’Epifania 2020. Con quel termine che non ha origine inizialmente cristiana – Epifania – si intende la manifestazione del Signore, «Si svela così la bellissima realtà di Dio venuto per tutti: ogni nazione, lingua e popolazione è da Lui accolta e amata. Simbolo di questo è la luce, che tutto raggiunge e illumina».

È proprio quel segno – la Stella Cometa che guida i tre Magi dall’Oriente – che conduce alla capanna di Betlemme e che viene richiamato ancora oggi come “indizio” primario su cosa sia e come possa comunicarsi il messaggio di Cristo: attraverso un incontro e tramite dei doni. Nell’Angelus recitato da Papa Francesco un anno fa da Piazza San Pietro si sottolineava proprio il senso di quel “dono” che i Magi portano a Betlemme e che riflette la libera adesione del fedele cristiano all’amore di quella capanna: «L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una nuova spinta per ritornare al loro paese, per raccontare ciò che hanno visto e la gioia che hanno provato. In questo c’è una dimostrazione dello stile di Dio, del suo modo di manifestarsi nella storia. L’esperienza di Dio non ci blocca, ma ci libera; non ci imprigiona, ma ci rimette in cammino, ci riconsegna ai luoghi consueti della nostra esistenza».

Il senso dell’incontro e la gioia per una vita cambiata: «Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce ad intraprendere vie diverse, perché da Lui proviene una forza buona che risana il cuore e ci distacca dal male […] Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo diventare testimoni di Cristo là dove siamo, con una vita nuova, trasformata dal suo amore», chiudeva così Papa Francesco l’Angelus il 6 gennaio 2020, una “vita” fa pensando a quanto ancora doveva succedere nel funesto esplodere della pandemia globale.

Nell’omelia della Santa Messa dell’Epifania lo scorso anno il Papa centrò l’obiettivo invece su sullo “scontro” a distanza tra la smania di Erode e l’umiltà dei Re Magi: «Oltre a Erode, ci sono altre persone nel Vangelo che non riescono ad adorare: sono i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Essi indicano a Erode con estrema precisione dove sarebbe nato il Messia: a Betlemme di Giudea (cfr v. 5). Conoscono le profezie, le citano esattamente. Sanno dove andare – grandi teologi, grandi! –, ma non vanno. Anche da questo possiamo trarre un insegnamento. Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Dio».

È sempre il Papa a ricordare come nel cristianesimo la sola teologia e “teoria” non contano se poi manca l’elemento fondante, ovvero «il rapporto con una Persona viva da amare. È stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. Adorando, scopriamo che la vita cristiana è una storia d’amore con Dio, dove non bastano le buone idee, ma bisogna mettere Lui al primo posto, come fa un innamorato con la persona che ama. Così dev’essere la Chiesa, un’adoratrice innamorata di Gesù suo sposo».





