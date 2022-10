Santa Messa per San Francesco d’Assisi/ Diretta video streaming Rai 1 con Card. Zuppi

SAN FRANCESCO D’ASSISI: OGGI LA SANTA MESSA, COME SEGUIRLA IN DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Tutto pronto per la festa di San Francesco d’Assisi oggi 4 ottobre 2022: dopo l’arrivo nelle ultime ore dei tanti pellegrini presso la Basilica del Santo Poverello, alle ore 10 si terrà la Santa Messa in diretta tv e video streaming presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pellegrinaggio sul luogo del Transito e per il gesto dell’offerta dell’olio presso la Tomba di San Francesco d’Assisi non è stata coinvolta, come da tradizione, una singola Regione. Si è scelto infatti l’intera CEI per «promuovere una partecipazione che si faccia gesto di gratitudine per quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia». Vista la particolare situazione per il Paese, la richiesta di pace immediata ribadita da Papa Francesco viene fatta propria dall’intera Chiesa italiana e dalla Basilica di San Francesco: sarà reso omaggio a Istituzioni civili e militari, operatori sanitari, famiglie, mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali.

A caratterizzare l’edizione 2022 della Festa di San Francesco d’Assisi, al termine della Santa Messa con il Card. Zuppi vi sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che accenderà la “Lampada votiva dei Comuni d’Italia”: successivamente rivolgerà un breve messaggio al Paese. Per poter seguire ogni momento della celebrazione sarà possibile collegarsi già dalle 9.50 in diretta tv su Rai 1 con la puntata speciale di “A sua immagine” con Lorena Bianchetti che intervisterà il frate francescano padre Giuseppe Buffon. Sarà disponibile anche la diretta video streaming su RaiPlay Rai 1, sempre dalle ore 10 con la Santa Messa e la successiva cerimonia dell’accensione della Lampada con il Presidente della Repubblica.

SANTA MESSA PER FESTA SAN FRANCESCO D’ASSISI: IL MESSAGGIO DEL CARDINAL ZUPPI

In occasione della Festa di San Francesco d’Assisi 2022, il Cardinal Zuppi ha voluto inviare un messaggio ufficiale dalla CEI che anticipa i contenuti della Santa Messa e della cerimonia con il Presidente Mattarella: «La tradizione dell’Italia non è quella di chiudersi, ma di aprirsi. Che la luce del Santo di Assisi non rappresenti soltanto l’unità del nostro Paese ma dell’Europa, che dia luce a chi vive le tenebre della guerra», spiega il n.1 della Conferenza Episcopale Italiana nel videomessaggio giunto alla vigilia della festa di San Francesco d’Assisi.

Con la celebrazione di oggi, è l’intera Chiesa italiana «che va dal suo patrono. La tradizione vuole che si vada sulla tomba del Santo per portare l’olio, perché la luce di speranza sia sempre accesa», sottolinea ancora l’arcivescovo di Bologna. La scelta dei frati della Basilica di San Francesco d’Assisi, spiega Zuppi, «dopo la pandemia, hanno voluto che fosse la CEI a portare l’olio. Non una Regione ma tutta la Chiesa italiana, perché il Covid ci ha coinvolto tutti». È il Paese intero, assieme alla Chiesa italiana, ad essere rappresentato dal n.1 della CEI e dal Presidente della Repubblica: conclude il Card. Zuppi, «Mattarella, a nome di tutto il Paese, accenderà quella luce di cui abbiamo enorme bisogno oggi, per le conseguenze della pandemia e per l’altra pandemia della guerra in corso. Di questo pezzo di guerra mondiale. Le conseguenze sono preoccupanti, quindi è anche una intercessione per la pace nel mondo».













