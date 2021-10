San Francesco d’Assisi/ S. Messa diretta streaming video Rai 1: Santo “poverello”

Santa Messa in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La funzione si tiene presso la Basilica Superiore di San Francesco in Oggi, lunedì 4 ottobre 2021, si celebra lain onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La funzione si tiene presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi (Perugia) e viene trasmessa in diretta streaming video su Rai Uno, con la regia di Simone Chiappetta. Ricordiamo che proprio in questa giornata, ad Assisi, sua città natale, si tiene questa celebrazione che coinvolge le massime autorità del Governo italiano e le autorità regionali, provinciali e comunali della regione preposta per l’anno a portare l’olio che alimenta la lampada votiva. Per tradizione, i festeggiamenti si protraggono per diversi giorni, durante i quali viene effettuato un pellegrinaggio in diversi luoghi sacri dell’area di Assisi, dove vengono organizzati diversi eventi, che terminano con la celebrazione della Transizione, cioè il passaggio dalla vita alla morte del Santo. Un ramoscello di ulivo viene poi distribuito al termine della cerimonia, come simbolo di buon augurio e protezione della propria abitazione. LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 OTTOBRE/ Frasi auguri buon onomastico: "Un nome..."

MESSA SAN FRANCESCO D’ASSISI, DIRETTA STREAMING VIDEO: UN NOME SCELTO ANCHE DA PAPA BERGOGLIO

In questa giornata dedicata a San Francesco d’Assisi e alla Santa Messa in suo onore, ricordiamo che anche Papa Bergoglio ha scelto il nome di Francesco quando è stato nominato pontefice e, in virtù di ciò, anche lui quest’oggi si ritrova tra i festeggiati. Il Santo Padre ha speso in passato parole d’elogio per la figura del Santo umbro: “Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo”.

Peraltro, Domenico Paoletti, presidente della pontificia facoltà teologica San Bonaventura Seraphicum, ha affermato: “Il legame tra San Francesco e Papa Francesco nel custodire e far crescere il creato risiede concretamente nella povertà. La povertà francescana, come libertà interiore, rende capaci di riconoscere l’invisibile Creatore nel visibile creato”.

