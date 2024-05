Santa Messa Rai 1 con Papa Francesco, diretta video/ Giornata Mondiale Bambini: show Benigni dopo l’Angelus

Si concluderà oggi – domenica 26 maggio 2024 – con la Santa Messa dalla Basilica di San Pietro la primissima Giornata mondiale dei bambini, fortemente voluta da Papa Francesco per portare un messaggio di speranza e (soprattutto) di pace che parta dai più innocenti e non belligeranti in assoluto, i più piccoli. La celebrazione liturgica sarà tenuta nel classico formato che include anche il Regina Coeli dalla finestra del Vaticano, mentre i curiosi e i fedeli che non sono riusciti ad andare a Roma potranno seguire l’interezza della Santa Messa della Giornata mondiale dei bambini officiata da Papa Francesco grazie alla diretta tv su Rai 1, oppure allo streaming sul canale YouTube di Vatican News (che vi lasciamo in calce all’articolo) con la sua webcam puntata 24 ore su 24 sulla Piazza di San Pietro.

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio oggi 25 maggio 2024: "Siete ancora lontani, convertitevi..."

Quelle dedicate ai bambini di tutto il mondo sono state due giornate intense, con il Pontefice che solamente ieri ha vestito i panni di un improvvisato calciatore dando il calcio d’inizio alla mini partita tra bambini e un manipolo di calciatori mondiale capitanati da Gianluigi Buffon. Ieri, poi, Papa Francesco ha intrattenuto un ampio dialogo con i protagonisti della Giornata intenzionale dei bambini ed oggi a chiudere le danze non potevano mancare la Santa Messa e il Regina Coeli.

Giornata Mondiale dei Bambini 2024/ Diretta video Papa Francesco allo Stadio Olimpico: programma e ospiti

IL PROGRAMMA DI DOMENICA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI E LA SANTA MESSA SU RAI 1

Ai più curiosi, nell’attesa che Papa Francesco prenda la parola per dare il via alla prima Santa Messa di una lunga serie di altre che seguiranno nei prossimi anni quando si ripeterà la Giornata mondiale dei bambini; lasciamo ai più curiosi tra voi il programma della giornata di domenica, che contiene anche un paio di inaspettate sorprese, come la già annunciata presenza di Roberto Benigni che interpreterà (ovviamente dopo la Santa Messa di Papa Francesco) uno dei suoi classici monologhi a ruota libera del quale non ha ancora anticipato i contenuti, anche se certamente strizzerà l’occhio ai tanti bambini all’ascolto.

Carlo Acutis sarà Santo: l’annuncio di Papa Francesco/ Quale miracolo ha fatto: “guarigione impossibile”

La celebrazione inizierà – sempre nella più classica organizzazione ecclesiastica – alle ore 10:30, ma noi vi suggeriamo di collegarvi già alle 10 per assistere anche l’introduzione fatta con i canti del piccolo coro dello Zecchino d’Oro; mentre alle 12 la Santa Messa lascerà spazio al Regina Coeli – sempre recitato da Papa Francesco – che dopo i canonici 10 minuti passerà (figurativamente) il microfono a Roberto Benigni, ospite d’onore della Giornata mondiale dei bambini. Chiuderà ancora una volta il Pontefice per l’ultimo saluto ai bambini e alle bambine di tutto il mondo.

LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA SANTA MESSA DEL PAPA SU RAI 1 PER LA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI













© RIPRODUZIONE RISERVATA