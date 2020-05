Santa Messa Rai 1, diretta video streaming/ Gesù buon pastore è la porta delle pecore

Pubblicità

Come ogni domenica, in special modo durante la quarantena per il coronavirus, anche oggi 3 maggio 2020 l’appuntamento alle ore 11.00 sarà con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in diretta tv su Rai 1 e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Con la Santa Messa trasmessa in televisione ci sarà la possibilità di accostarsi almeno alla comunione spirituale, stante l’impossibilità di recarsi in chiesa in attesa di nuovi sviluppi sulle celebrazioni nella Fase 2.

L’appuntamento sarà oggi con la Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11.00 presso la Basilica di Sant’Anastasia al Palatino a Roma, come di consueto preceduta dalla rubrica di informazione religiosa “A Sua immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita della preghiera del Regina Coeli. Come si può facilmente intuire dal nome, la basilica di Sant’Anastasia sorge nel centro di Roma, per la precisione alle pendici del Palatino. Ha la dignità di basilica minore, inoltre questa basilica funge da chiesa nazionale per la comunità Ghanese di Roma e per la comunità Indiana di rito siro-malabarese.

Costruita nei primi decenni del IV secolo, la Basilica di Sant’Anastasia al Palatino da cui oggi sarà trasmessa la Santa Messa in diretta tv sorge su preesistenti architetture romane adiacenti alla recinzione esterna del Circo Massimo. In seguito fu dedicata a sant’Anastasia di Sirmio (281-304), donna romana martire per la fede nel corso delle persecuzioni anti-cristiane dell’imperatore Diocleziano. Già negli atti del sinodo del 499 la chiesa risulta registrata con il titulus Anastasiae. La Basilica è collegata dalla tradizione alla predicazione nel quarto secolo di san Girolamo, che probabilmente vi ha portato dalla Terra Santa reliquie ancora custodite e poi nel secolo successivo di san Leone Magno. Fino al Settecento essa fu il punto di partenza della processione penitenziale presieduta dal Papa il mercoledì delle Ceneri, e che terminava alla basilica di Santa Sabina dove veniva celebrata la prima messa stazionale della quaresima. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

DIRETTA SANTA MESSA: LE LETTURE DI OGGI, 3 MAGGIO 2020

Al centro della liturgia nella Messa di oggi, domenica 3 maggio 2020, quarta del Tempo di Pasqua, c’è per il rito romano il brano dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 1-10), uno dei tanti nei quali Gesù si identifica con il Buon Pastore che “entra dalla porta” nel recinto delle pecore, a differenza di un ladro o un brigante che “vi sale da un’altra parte”. Il Pastore “chiama le sue pecore, ciascuna per nome” e cammina davanti ad esse, e le pecore “ascoltano la sua voce” e lo seguono proprio perché conoscono la sua voce, mentre in presenza di un estraneo “fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei”.

Questa parola fu rivolta da Gesù ai farisei, siamo infatti immediatamente dopo il celebre brano del cieco nato. Essi però non compresero cosa volesse dire Gesù, che di conseguenza abbandonò il linguaggio ricco di similitudini di una parabola per affermare esplicitamente di essere “la porta delle pecore“. Di conseguenza “se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. Sono invece assimilati a ladri e briganti “coloro che sono venuti prima di me”, non ascoltati dalle pecore. Infatti il ladro “non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.

Nella Prima Lettura abbiamo invece il brano degli Atti degli Apostoli che riporta parte del discorso pronunciato da San Pietro il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo diede agli Apostoli la forza di uscire dal Cenacolo e cominciare a proclamare apertamente la Resurrezione del Signore: “Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso”. L’invito alla conversione da parte di Pietro, annota il passo biblico, portò al battesimo di ben tremila persone. La Seconda Lettura, tratta invece dalla Prima Lettera di San Pietro, esorta i fedeli a sopportare con pazienza la sofferenza, seguendo l’esempio di Gesù che patì per il bene di ogni uomo. “Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime”, conclude l’epistola, perfetto “lancio” per il già descritto brano del Vangelo.



