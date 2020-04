Papa Francesco diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: i discepoli di Emmaus

Pubblicità

Anche alla domenica Papa Francesco ci fa compagnia di buon mattino con la Santa Messa delle ore 7.00 celebrata dalla Cappella di Casa Santa Marta. L’appuntamento è fisso ogni giorno e in tempi di Coronavirus è particolarmente prezioso per i fedeli che non possono andare a Messa nelle proprie parrocchie, vuoto che naturalmente di domenica si fa sentire in modo particolare.

La diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e video streaming tramite RaiPlay e Vatican News YouTube sono dunque il modo per iniziare con la preghiera la nuova giornata insieme a Papa Francesco, che poi ritroveremo anche a mezzogiorno per la preghiera del Regina Coeli, come ormai d’abitudine in queste settimane dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. La Messa quotidiana con Papa Francesco ci permette di seguire il filo della liturgia in rito romano del Tempo di Pasqua: ieri, commentando il finale del Vangelo secondo Marco, il Santo Padre ha esortato la Chiesa ad essere missionaria.

Le parole del Signore Gesù subito prima dell’Ascensione sono chiare in proposito: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). Papa Francesco di conseguenza ha sottolineato la “missionarietà della fede” che “o è missionaria o non è fede”. “La fede non è una cosa soltanto per me, perché io cresca con la fede: questa è un’eresia gnostica. La fede sempre ti porta a uscire da te. Uscire. La trasmissione della fede; la fede va trasmessa, va offerta, soprattutto con la testimonianza: Andate, che la gente veda come vivete”.

PAPA FRANCESCO E I DISCEPOLI DI EMMAUS

Al centro della liturgia nella Messa di oggi, domenica 26 aprile 2020, terza del Tempo di Pasqua, c’è invece l’episodio dei discepoli di Emmaus, raccontato nel Vangelo secondo Luca. Due discepoli di Gesù nel giorno di Pasqua stavano appunto camminando verso Emmaus, località non lontana da Gerusalemme. Il Signore risorto si affianca a loro facendo un pezzo di strada insieme, senza che i due lo riconoscano come Gesù, perché “i loro occhi erano impediti a riconoscerlo”.

Eppure questo sconosciuto illustra loro “in tutte le Scritture” ciò che si riferiva a lui, in particolare la necessità che soffrisse “per entrare nella sua gloria“. I due discepoli lo invitano a cenare con loro e finalmente lo riconobbero quando Gesù, ripetendo i gesti dell’Ultima Cena, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Proprio in quel momento Gesù sparì dalla loro vista, ma essi capirono che era il Signore e “partirono senza indugio” per fare ritorno a Gerusalemme e dare notizia agli Undici apostoli (escluso naturalmente Giuda Iscariota, che si era suicidato e non era ancora stato sostituito).

Un episodio ricchissimo di significati, anche perché può essere considerato come il primo esempio di Santa Messa della storia, sul modello della Cena Domini: vedremo dunque come commenterà papa Francesco e quale insegnamento ne trarrà per i fedeli (e non solo) alla luce della situazione creatasi per l’intera umanità a causa del Coronavirus.





