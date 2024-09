LA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 DA CESENA: ORARIO E INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Dalla Puglia all’Emilia-Romagna per la Santa Messa Rai 1 in onda oggi 1 settembre 2024: per la diretta tv e video streaming della celebrazione, l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha optato per la Basilica Santa Maria del Monte in Cesena, che papa Giovanni Paolo II visitò nel 1986 durante una sua visita, ma è nota anche per le opere d’arte di grande prestigio che vi conserva, come il fregio di Gerolamo Longhi con 14 scene della vita della Vergine Maria.

L’orario dell’appuntamento con la diretta della Santa Messa su Rai 1 non è cambiato: è sempre alle ore 10.55, poi ci sarà modo di seguire, al termine della messa, l’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro in Vaticano, sempre sul primo canale della Tv di Stato. La regia televisiva dell’appuntamento, che potrà essere seguito anche in video streaming online grazie al sito ufficiale di RaiPlay e alla relativa applicazione, sarà curata da Simone Chiappetta, mentre il commento televisivo sarà curato da Elena Bolasco.

LE LETTURE DEL GIORNO DELLA SANTA MESSA SU RAI 1 OGGI 1 SETTEMBRE 2024: I COMANDI DEL SIGNORE

La prima delle due letture previste per la Santa Messa di oggi, 1 settembre 2024, dal calendario liturgico di quest’anno della Chiesa italiana è tratta dal libro del Deuteronomio, in cui Dio chiede al popolo di ascoltarlo, facendolo però non in maniera superficiale, ma c’è anche un altro richiamo, quello a mettere in pratica i comandi del Signore: non si tratta di un invito, perché deve essere un atteggiamento che deve caratterizzare la propria personalità.

Peraltro, ai comandi del Signore non va né aggiunto nulla né tolto alcunché, eppure spesso l’uomo si complica la vita, mentre la Parola di Dio è semplice, visto che dei suoi 10 comandamenti, tre sono rivolti a Dio, mentre gli altri riguardano le relazioni morali e i rapporti umani. La concretezza che risiede nel mettere in pratica i suoi comandamenti ci rende umili e veri, è un atto concreto per dimostrargli amore.

Il tradurre la parola in atti concreti è un richiamo presente anche nella seconda lettura, che invece è tratta dalla lettera di san Giacomo apostolo, in cui si parla della vera sapienza cristiana che ispira appunto alcuni comportamenti. Sono tre i temi, dal dono di dio, che è l’umanità, all’accoglienza della Parola, fino alla testimonianza di una religione pura. Infatti, la Parola del Signore non può avere alcun effetto se non la sia accoglie: viene seminata nel cuore, ma va cresciuta per dare i suoi frutti. La Parola va poi messa in pratica, non solo ascoltata, altrimenti resta una illusione. Questo vuol dire compiere opere, come prendersi cura dei più poveri e fragili.