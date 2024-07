Santa Sede: “Attentato a Trump è un minaccia per la democrazia”/ “I violenti non possono prevalere”

Santa Sede preoccupata per l’attentato a Trump: “La violenza non deve vincere”

Si susseguono rapidissimi i messaggi di vicinanza da Donald Trump – vittima nella serata di ieri di un attentato mentre si trovava in Pennsylvania per un comizio elettorale – e alle ferme condanne espresse unanimemente dalla maggior parte dei politici internazionali, arriva anche il commento della Santa Sede espresso in una nota diffusa da Vatican News nella tarda mattinata di oggi. Com’era ovvio – oltre al cordoglio della Santa Sede nella sua conformazione di organo mondiale – non sono mancati neppure i commenti sull’attentato a Trump da parte della Conferenza episcopale americana e del Vescovo di Pittsburgh (la diocesi che racchiude anche la città di Butler, teatro del mancato assassinio presidenziale).

Melania Trump su attentato a Donald: "Un mostro voleva eliminare mio marito"/ "Basta odio, alimenta violenza"

Partendo – per ragioni tanto di vicinanza geografica, quanto di importanza istituzionale – la Santa Sede nella nota di oggi si è detta “preoccupata” per l’attentato a Trump che definisce come un “episodio di violenza che ferisce le persone e la democrazia, provocando sofferenza e morte”. Soffermandosi poi sulle vittime della sparatoria, il Vaticano intende unirsi “alla preghiera dei vescovi statunitensi per l’America, per le vittime e per la pace nel paese, affinché non prevalgano mai le ragioni dei violenti“.

Video: Thomas Matthew Crooks mentre spara a Trump/ L'attentato in diretta e la donna che urla il suo nome

Vescovi USA stretti nel cordoglio: “La violenza politica non è una soluzione ai disaccordi”

Dicevamo poche righe fa che dopo l’attentato a Trump – oltre alla Santa Sede – non è mancato neppure l’intervento del Vescovo locale David Zubik che in un brevissimo intervento si è detto profondamente shockato dalla notizia, soprattutto perché la sparatoria è avvenuta “proprio di fronte a una delle nostre chiese”; invitando poi – ovviamente – i fedeli alla preghiera per “la salute e la sicurezza di tutti, per la guarigione e la pace e per la fine di questo clima di violenza nel mondo”.

Cremlino: "Era chiaro che la vita di Trump fosse in pericolo"/ "Attentato non organizzato dalla Casa Bianca"

“Insieme ai miei fratelli vescovi – commenta da ultimo l’Arcivescovo Timothy Broglio, presidente della Conferenza episcopale americana, facendo eco alla Santa Sede e a monsignor Zubik – condanniamo la violenza politica e offriamo le nostre preghiere per il presidente Trump e per coloro che sono stati uccisi o feriti”, invitando a sua volta i fedeli – ed invocando “Maria, Madre di Dio e Patrona delle Americhe” – a pregare “anche per il nostro paese e per la fine della violenza politica che non è mai una soluzione ai disaccordi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA