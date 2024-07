Video attentato: hanno sparato a Trump/ Come sta Donald: ferito all’orecchio al comizio in Pennsylvania

Attentato a Donald Trump: colpito da un proiettile durante un discorso pubblico, come sta?

Un attentato a Trump si è verificato nella notte italiana a colpi di arma da fuoco, che hanno colpito il candidato Presidente. Sono stati attimi di paura al rumore degli spari che hanno fatto temere per la vita di Donald Trump, candidato alle elezioni presidenziali Usa 2024: nell’attentato il tycoon è stato colpito da un proiettile nel bel mezzo di un discorso: il proiettile lo ha ferito di striscio all’orecchio, senza colpirlo in zone vitali.

Trump può tornare su Facebook e Instagram: Meta toglie restrizioni/ Biden attacca: "Decisione sconsiderata"

L’aspirante presidente degli Stati Uniti, dunque, non ha riportato gravi conseguenze, ma la concitazione al momento dello sparo rivolto proprio al candidato repubblicano è stata tanta. I media vicini a Donald Trump non hanno dubbi: l’attentato alla vita dell’ex capo della Casa Bianca sarebbe fallito soltanto grazie alla fortuna e il tentativo di uccisione da parte di un uomo fermato poco dopo dalla polizia.

Incontro Orban-Trump a Mar-a-Lago: "Risolverà la crisi in Ucraina"/ Nato, Ue e Russia prendono le distanze

Video, hanno sparato a Donald Trump: attentato, paura a Butler in Pennsylvania

Come spiega il New York Times, dopo i diversi spari rivolti a Donald J. Trump, il candidato presidente Usa è stato portato giù dal palco dagli agenti dei servizi segreti. Nel corso della manifestazione a Butler, in Pennsylvania, il repubblicano è stato raggiunto da diversi colpi di pistola che lo hanno ferito solamente di striscio: Donald Trump è così caduto a terra ed è stato immediatamente circondato dagli agenti, che lo hanno aiutato a rialzarsi e lo hanno poi scortato fino al corteo di automobili.

L’ex presidente, mentre veniva portato giù dal palco, ha alzato il pugno alla folla. Il tycoon era a Butler, a circa un’ora da Pittsburgh, per un corteo in vista della campagna elettorale quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Donald Trump avrebbe riportato solamente delle ferite marginali all’orecchio destro, sfiorato di struscio da uno o più proiettili. Ma come sta il leader Repubblicano? Non è pericolo di vita, e a parte la ferita che gli ha rigato di sangue il volto Trump non ha subito altri danno e ha infatti fatto sapere di star bene, anche grazie all’immediato intervento dagli agenti che lo hanno gettato a terra per evitare che venisse colpito ancora.

SCENARIO NATO/ "Gli Usa non intendono dare all'Italia uno spazio di manovra, la Ue obbedisce"

Guarda qui sotto il video dell’attentato a Donald Trump

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV Please stop what you’re doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O — End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024

Trump survived. God bless this man. pic.twitter.com/3d1hIIILul — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 13, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA