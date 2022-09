Santa Sofia martire/ 18 settembre si celebra la protettrice dalle malattie contagiose

Santa Sofia martire a Cipro si celebra come ogni anno il 18 settembre. Viene considerata la protettrice dell‘intelletto oltre che di malattie contagiose e tumori. La Beata viene ricordato in diverse feste e sagre sia in Italia sia in Grecia. In particolare il 18 settembre si effettua una santa messa ad Altamura e a Salonicco in Grecia, seguita da una processione lungo le strade. Inoltre è ricordata nella piccola cittadina di Canaro.

Santa Sofia martire, la vita della Beata

Viene spesso scambiata Santa Sofia Martire a Roma e delle sue figlie, morte sotto l’imperatore Traiano, un evento di fede ben documentato. Per ciò che riguarda Sofia di Cipro, si presuppone, proprio per la mancanza di documentazioni, che si possa far risalire a una figura legata ai primi cristiani che vissero in un’epoca di persecuzioni e di grandi difficoltà. Anche il suo nome può confermare questa ipotesi, data la provenienza di origine ellenica.

L’unica fonte storica certa è il Menologio della liturgia greca, un testo in cui sono presenti i nomi di tutti i Santi giorno dopo giorno e che fa riferimento a una Sofia di Cipro decapitata. Al di là della ricerca storica, nel mondo cristiano il culto di Sofia venne introdotto dal cardinale Cesare Baronio, nel XVI secolo il quale indicò come data del suo martirio il 18 di settembre.

La città che ricorda Santa Sofia Martire

Tra le città che hanno un legame particolare con la Santa Sofia Martire si deve nominare un piccolo paese in provincia di Rovigo: Canaro. Un comune con meno di 3.000 abitanti situato sul Po e a pochi chilometri da Ferrara. La sua storia sembra risalire all’epoca medievale, con i primi documenti della sua creazione intorno all’anno mille. Un comune all’interno dei possedimenti dei conti di Canossa e cresciuto all’ombra di Ferrara, vivendo momenti di grande opulenza in base alle sorti di questa città.

Una cittadina molto caratteristica che si sviluppa tra un paesaggio agricole e il fiume Po. Un luogo che ha subito nella sua architettura l’influenza del dominio francese e asburgico, ma che racchiude anche nelle sue strutture religiose tutta la sua storia. Da visitare la bellissima chiesa di Santa Sofia, che risale al 1400 e modificata poi con altre navate nel 1700, ma anche la Chiesa di Sanata Margherita.

Gli altri Beati di oggi

Oltre a Santa Sofia Martire a Cipro in questa data si ricordano anche: Beati Giuseppe; Beati Carlos Erana Guruceta; Beati Ferdinando Garcia Sendra e Giuseppe Garcia Mas; Santa Riccarda; San Domenico Trach; San Sinerio d’Avranches; Sant’Arianna di Primnesso.

