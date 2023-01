Sant’Angela Merici/ Oggi, 27 gennaio si celebra la fondatrice delle Suore Orsoline

Il 27 gennaio si festeggia Sant’Angela Merici fondatrice dell’ordine delle Suore Orsoline. La Beata viene festeggiata il 27 gennaio, per un’intera settimana a Desenzano del Garda si svolgono celebrazioni liturgiche destinate alla santa. Lungo le strade del centro vengono allestiti i mercatini che richiamano molti turisti. Tra le bancarelle è possibile trovare di tutto, dalle specialità eno-gastronomiche locali ai lavori artigianali. La festa si conclude con un affascinante gioco di luci pirotecniche e fuochi d’artificio. Desenzano del Garda è una località in provincia di Brescia che si trova lungo le sponde del lago di Garda. Accoglie molti turisti che dedicano una parte del loro tempo a visitare i negozi di oggetti artigianali nel centro storico.

Conversione di San Paolo Apostolo/ Oggi 25 gennaio si celebra il Patrono di Roma

A Desenzano del Garda si può ammirare la maestosità del Castello e del Duomo. Di particolare interesse è il Museo Archelogico, gli scavi della Villa romana e i mosaici. Da non perdere sono le esposizioni che vengono organizzate presso il castello di Desenzano. La più suggestiva è quella che riguarda le opere di Caravaggio. Poco distante dalla zona centrale, c’è la Torre di san Martino e il lungolago che porta nella frazione di Rivoltella dove si può far visita alla chiesa di San Biagio. Per gli appassionati della natura ci sono il Parco Tre Stelle, l’Oasi di San Francesco e il Parco Le Ninfe.

San Francesco di Sales/ Oggi, 24 gennaio il Santo amatissimo a Treviso

Sant’Angela Merici, la vita della Beata

Sant’Angela Merici nacque a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, non si conosce di preciso il giorno, ma correva l’anno 1474. Per il periodo storico in cui visse, ebbe un’idea del tutto rivoluzionaria per quanto concerneva la vita religiosa. Un giorno mentre era raccolta in preghiera, vide il cielo aprirsi e scendere angeli celesti. Da quel momento la sua vita cambiò e prese quella visione come un presagio della sua missione. Nel 1516 si stabilì a Brescia ed entrò subito nelle grazie sia dei ceti poveri che di quelli aristocratici, diventando la benefattrice e la consigliera più ricercata della città. Decise di partire per una serie di pellegrinaggi e con il sacco in spalla andò a Mantova, a Roma e in Terra Santa. In questo posto mistico rimase colpita da una forma di cecità temporanea. In quei giorni di buio vide dentro di sè una luce e una lunga scala che saliva fino in cielo, dove ad attendere il suo arrivo c’era una schiera di fanciulle.

San Vincenzo di Saragozza/ Oggi, 22 gennaio si ricorda il patrono di Vicenza

Dal quel momento capì qual era la sua missione. Una volta tornata in patria, diede vita a una nuova congregazione. Raccolse dodici amiche, il cui compito era di trovare la perfezione nel mondo, imitando Cristo, agendo per suo conto e suo amore. Angela riuscì a fare una vera rivoluzione, in un’epoca dove le donne non avevano autonomia e l’educazione era un privilegio riservato solo ai maschi. Il 25 novembre 1535 avviò la Compagnia di Sant’Orsola nella chiesa di Sant’Anna dove morirà cinque anni dopo, attorno all’affetto di centocinquanta figlie. Nel 1807 fu proclamata santa da Papa Pio VII e successivamente diventò la santa patrona di Desenzano del Garda. Oggi la Congregazione delle Suore Orsoline opera in molte parti del mondo, soprattutto in quei luoghi dove c’è povertà e miseria. Sant’Angela Merici è riuscita a consacrare la sua vita a Cristo, senza rimanere chiusa in un convento.

Gli altri Santi celebrati oggi

Il 27 gennaio oltre a sant’Angela Merici si festeggiano san Giuliano martire, San Vitaliano papa, beato Giovanni canonico, santa Devota vergine e martire, san Teodorico vescovo di Orléans, san Giuliano, primo vescovo di Le Mans.











© RIPRODUZIONE RISERVATA