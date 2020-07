Sant’Elia/ Video, il 20 luglio si celebra del piccolo paesino di Peschici

Sant’Elia si celebra ogni anno il 20 luglio. Questi era un profeta nato nel X sec. a.C. e svolse la sua missione in nome di Dio con Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Si trovò a fare il profeta durante il regno di Acab, sovrano che aveva imposto al suo popolo il culto di Baal a causa dell’influenza della moglie Jezabel. Elia, conoscendo la resistenza del popolo alla religione monoteistica, decise poi di recarsi personalmente presso il Re, minacciando 3 giorni di siccità, se non si fosse convertito. Dopo che il flagello si era abbattuto sulla Palestina decise di tornare dal Re. Sfidò sul monte Carmclo i 400 profeti di Baal, solo sul suo altare si accese una fiamma e si riversà l’acqua causando il giubilo del popolo che linciò i sacerdoti colpevoli di inneggiare ai falsi idoli. La moglie del re Acab, Jezabel, decise di accanirsi contro il profeta per quanto accaduto. Elia fuggì nel deserto e braccato dalle guardie del Re ebbe momenti di grande sconforto dove quasi si arrese. Fu a quel punto che si gli si presentò innnanzi la possibilità di arrendersi definitivamente. Decise nonostante tutto di resistere e un angelo di Dio scese dal cielo per dare il conforto di cui aveva bisogno. Dopo aver mangiato il pane e bevuto l’acqua il profeta si vide comparire di fronte Dio che gli infuse tutto il coraggio necessario per tornare alla sua antica forza. Continuò a predicare e diffondere la parola di Dio ovunque insieme al discepolo Eliseo. Misteriosamente morì nell’850 e della sua morte non si conosce tanto.

Sant’Elia, il patrono di Peschici

Tra i comuni italiani che ogni anno celebrano la ricorrenza di Sant’Elia profeta ci sono Nuragus in Sardegna e Peschici in Puglia. A Nurgaus ogni 5-7 luglio ci sono i festeggiamenti per Sant’Elia, considerato un Santo molto importante per tutto il paesino. Il 5 luglio solitamente le celebrazioni prendono inizio con processione a cavallo dei cavalieri della confraternita di Genoni e di Gesturi. Il 6 luglio viene elargito ai fedeli il pane benedetto, mentre il 7 luglio è il momento per la celebrazione più solenne. A Peschici, un comune in provincia di Foggia, le celebrazione per Sant’Elia sono svolte in quattro giorni, solitamente dal 18 fino al 22 luglio.

Il clou della celebrazione è la processione solenne che ha come epilogo l’arrivo in porto dove si svolge lo spettacolo pirotecnico. In provincia di Foggia, nella zona del Parco del Gargano, si trova la cittadina di Peschici, un piccolo centro dedicato al patrono Sant’Elia. In questo paesino è molto sentito il culto di Sant’Elia profeta, la cui statua oggi è conservata nella Chiesa Madre di Peschici. La località è una delle perle turistiche della zona e offre un bellissimo litorale di spiagge e baie affollate da bagnanti e turisti provenienti da tutto il mondo.

Gli altri Beati di oggi

In occasione del 20 luglio sono celebrati anche altri santi e beati tra cui, anche, Santo Aurelio di Cartagine, Beata Francisca del S. Cuore di Gesù Aldea Araujo, Beato Giuseppe Barsabba il Giusto, San Leone Ignazio ( Léon-Ignace ) Mangin, Sante Maria Zhao Guozhi, Rosa Zhao e Maria Zhao e Beata Rita Dolores Pujalte Sanchez.

