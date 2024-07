Santi Francesi/ “Grazie a X Factor abbiamo realizzato il nostro sogno” e sulla vita privata…

I Santi Francesi, il duo musicale composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, sono tra le rivelazioni dell’ultimo anno. Dal 2022, anno della loro vittoria ad X Factor, fino alla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024, il duo ha letteralmente spiccato il volo e si prepara ad un’estate ricca di impegni. A cominciare dall’evento “il festival Suoni di Marca sulle mura di Treviso” che li ha visti esibirsi per la prima volta a Treviso come hanno raccontato dalle pagine de ilgazzettino.it: “è la prima volta a Treviso in concerto e per me è la prima volta a Treviso in generale. Quindi siamo molto felici di riprendere a suonare, visto che abbiamo appena iniziato il tour e a maggior ragione non vediamo l’ora di farlo in occasione di questo Festival che è molto importante”.

Il duo ha poi parlato dell’esperienza di X Factor e di come abbia cambiato la loro vita: “è stato il programma che ci ha permesso di fare della musica il nostro mestiere, tutti i giorni. E’ soprattutto grazie ad X Factor se facciamo questo e abbiamo realizzato il nostro sogno”. Spazio poi al nuovo singolo “Tutta vera” che raccontano così: “ha sonorità anni ‘80 e parla sicuramente di una relazione, di tutte quelle cose che si vorrebbero dichiarare all’altro”.

Ma passiamo alla vita privata dei Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese. Tutto tace sulla vita sentimentale di Mario Lorenzo Francese; l’artista è restio a parlare della sua vita privata e non è dato sapere se ha una fidanzata oppure no. Ben diversa, invece, la situazione di Alessandro De Santis che da più di un anno è legato all’attrice Matilda De Angelis che ha confermato la loro relazione con parole di grande amore: “La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi”.

Non solo, l’attrice ha raccontato sul primo incontro: “vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda”. Infine sul compagno – artista, l’attrice ha ammesso: “ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia, anche se mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.











