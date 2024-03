Matilda De Angelis, fidanzata Alessandro De Santis (Santi Francesi)/ L’attrice: “bello aver perso la testa”

Matilda De Angelis fidanzata con Alessandro Se Santis: come è nato l’amore col cantante dei Santi Francesi

Matilda De Angelis è la fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi. L’attrice è felicemente innamorata del cantante del duo dei Santi Francesi, vincitori di X Factor e tra i big della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. Un amore nato quasi per caso, ma che ha scombussolato la vita dell’attrice. Dalle pagine di Grazia, la fidanzata di Alessandro De Santis ha raccontato come è iniziato l’idillio col fidanzato: “la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi”. Non solo, l’attrice ha confessato: “ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia… Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.

Alessandro De Santis e la fidanzata Matilda De Angelis hanno annunciato e confermato la loro storia d’amore circa un anno fa dopo essere stati paparazzati a Verona. Per l’attrice si tratta di un amore importante dopo la lunga relazione con Pietro Castellitto.

Matilda De Angelis: “Alessandro De Santis ha la voce più bella che abbia mai sentito”

Alessandro de De Santis dei Santi Francesi ha letteralmente stregato e fatto “uscire di testa” la sua fidanzata Matilda De Angelis che si dichiara follemente innamorata. Durante l’ultimo Festival di Sanremo 2024, l’attrice era seduta in platea per sostenere e supportare il compagno. “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram” – ha rivelato l’attrice. Un incontro “social” tra i due che si sono poi conosciuti nella vita reale.

“Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, afferma Matilda De Angelis, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. A un certo punto ho anche pensato: “Vabbe’ forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato”. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”.











