Santi francesi ‘L’amore in bocca’, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano per continuare la scalata

Pagelle canzone Santi francesi ‘L’amore in bocca’, Sanremo 2024: gli outsider più ‘insidiosi’ della kermesse

Dopo aver vinto X-Factor nel 2022, nella squadra di Rkomi, ed essersi qualificati al Festival di Sanremo 2024 salendo sul podio di Sanremo Giovani con la canzone Occhi tristi, i Santi francesi – con la canzone “L’amore in bocca” – hanno sulle loro spalle il peso della conferma, di doversi far notare anche dal contesto più grande, dalla più grande platea televisiva – prima che musicale – italiana.

Per qualcuno, i Santi francesi al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “L’amore in bocca” potrebbero essere gli outsider più insidiosi della kermesse e in effetti il brano che portano all’Ariston, potrebbe piacere alle giurie.

Santi francesi con la canzone ‘L’amore in bocca’ al Festival di Sanremo 2024: un brano contemporaneo ma senza esagerazioni

Innanzitutto, la struttura de “L’amore in bocca” – canzone dei Santi francesi al Festival di Sanremo 2024 – tutta in crescendo armonico dà al brano una discreta tensione, che si scioglie con i suoni anni ’80 che sembrano inevitabili, poi il testo che parla di separazione in modo un po’ struggente e un po’ motivazionale potrebbe fare presa.

Alla canzone “L’amore in bocca” dei Santi francesi al Festival di Sanremo 2024 manca un po’ il guizzo musicale o melodico vincente, ma ha un buon impianto di fondo e la voce di Alessandro De Santis, vicina ai cantautori oggi in voga, lo rende contemporaneo abbastanza per poter essere una sorpresa. Senza esagerare, in ogni caso.











