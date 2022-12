Santi francesi vincono X factor 2022/ La rivincita su Rudy Zerbi, dopo Amici

Santi francesi vincono X factor 2022: l’affondo di Rudy Zerbi é virale

I Santi francesi sono al centro dell’attenzione mediatica e non solo per la vittoria conseguita alla finale di X factor 2022 Italia, ma anche per un conto con Rudy Zerbi di Amici 2022, lasciato in sospeso. Nelle ore segnate dalla vittoria di X factor 2022, i Santi francesi diventano un acceso thread, e, in quanto oggetto di discussione via social, fanno parlare di sé per le aspre critiche che ricevevano da parte di Rudy Zerbi, ai tempi della loro partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, nell’edizione Amici 17, vinta da Irama. Ai tempi della loro presenza TV ad Amici i componenti del gruppo vincitore di X factor 2022 portavano il nome di The Jab e oltre ad Alessandro e a Maria Lorenzo a far parte della band c’era anche Davide Buono.

Il botta e risposta di Rudy Zerbi e Santi francesi

Tuttavia, l’allora trio non piaceva affatto a Rudy Zerbi, tanto che a fronte della loro “Revenge” post-Amici a X factor, ora, nel web spopola un affondo del talentscout destinato alla band allora partecipante al talent di Maria De Filippi: “Oggi quando canti, anche Shazam chiede ‘chi é che canta?'”, affossa così la band Zerbi, nello storico affondo al talent, che é ora virale con un video circolante nel web, che fa parecchio rumore tra gli internauti. Molti, via social, gridano non a caso alla rivincita di Santi francesi ai danni del talentscout, con la vittoria di X factor. Ma, in replica all’affondo del talentscout, ad Amici 17 non tardava ad arrivare la pronta difesa di Alessandro, che a beneficio del gruppo si diceva offeso e vittima di una decisione pubblica da parte del talentscout. Chissà, quindi, cosa penserà Rudy Zerbi del conto in sospeso con Santi francesi, che lo vede ora protagonista nel web.

